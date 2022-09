Cientos de simpatizantes de Ricardo Martinelli marchan hasta la Corte en defensa de la justicia

Cientos de simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli marcharon este martes desde la Plaza 5 de Mayo de Santa Ana hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Ancón.

La manifestación se da para exigir que se respete la justicia y cese la persecución política.

A la protesta incluso llegó el exmadatario, Ricardo Martinelli, quien le recordó a los participantes que sin justicia no hay inversión, ni empleos, ni mucho menos dinero en los bolsillos de los panameños.

Martinelli dejó claro que esta acción es en defensa de la justicia en Panamá y no para defenderlo a él.

“Estamos protestando, porque en Panamá no hay justicia, sin justicia no hay inversión y sin inversión, no hay trabajo y no hay chen chen para todos ustedes en el bolsillo”, gritó el político.

Aplaudido por los presentes, el exgobernante indicó: “Por eso tenemos que trabajar y pelear para que haya justicia y no persecución política”.

Agregó que: “La justicia es lo más importante que tiene un país y estamos hoy defendiendo esa justicia, no defendiéndome a mi”.

Antes que partiera la manifestación, el dirigente de Realizando Metas dijo: “Es por eso que vamos a caminar de aquí hasta la Corte Suprema de Justicia, y hacerle ver que la persecución política no vale la pena en un país que necesita trabajo para todos los panameños, ¡vamos pa’lante!, ¡vamos a morir peleando, carajo!.

