Con doble juicio a Ricardo Martinelli se repiten ilegalidades

Cómo una "repetición inconstitucional", calificó el doctor en Derecho Silvio Guerra, el segundo juicio que se le pretende realizar al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

Según Guerra, esta pretensión es "violatoria" de garantías consagradas en el Pacto de Derechos Humanos, mejor conocidas cómo la Convención de San José, que plantea el 'non bis in idem' (prohibición del doble juzgamiento), tal como lo prohíbe también la Constitución Nacional.

"Eso del nuevo juicio no es del todo cierto y frente a esto habría que ver la realidad que enfrentará el exmandatario y sus abogados. Los mismos testigos que desfilaron en el juicio anterior, los mismos peritos, serán analizados y evacuados los mismos documentos, nada va a variar", enfatizó el jurista.

Guerra indicó que la pregunta que surge es ¿cuál es la lógica de un nuevo juzgamiento, donde el acusado resultó ser declarado no culpable?

Afirmó que el hecho de que el expresidente nunca fue imputado en este caso y está ante un posible doble juzgamiento con testigos que fueron declarados "sospechosos", constituye lo que se conoce como nulidades sustanciales o constitucionales.

"Son nulidades constitucionales, actuaciones que en el curso de un procedimiento, una investigación o un proceso, pugnan o violentan las normas de la Constitución", señaló.

Añadió que esto tiene que ver con un concepto del cual "mucho se habla, poco se aplica y poco se sabe", el debido proceso.'

21

de junio próximo, se tiene programado realizar el segundo juicio a Ricardo Martinelli.

meses y medio duró el juicio donde el expresidente fue declarado no culpable.

"El debido proceso está reconocido hoy por hoy en la jurisprudencia interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano", manifestó.

De forma clara, Guerra también se refirió a la falta de imputación, la cual no fue superada en el juicio oral que se dio.

"Si bien la falta de imputación no fue superada en el juicio oral, al menos sí se vieron superados por este Tribunal otros elementos de prueba que indicaban que no se había cometido el delito por el cual había sido juzgado el exgobernante Martinelli", precisó.

Dijo que cuando se está frente a un Tribunal de Juicio Oral no se espera otra cosa que cada testimonio, perito o documento que desfila para que su análisis de valoración sea efectivamente valorado.

"Me tomé el trabajo de leer la sentencia del Tribunal de Juicio Oral que declaró no culpable a Martinelli, no soy de regalar flores gratuitamenete, al contrario (doy) mérito a quien lo merece y debo decir que esa sentencia fue un homenaje y un culto al derecho constitucional, penal y procesal penal", concluyó.

Hay que recordar que el llamado a un segundo juicio al exmandatario de la República, se da luego de que las magistradas Yiles Pittí y Donaji Arosemena, decidieran tirar por tierra la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio que lo había declarado no culpable de los supuestos delitos que se le endilgaban.

La decisión de Arosemena y Pittí fue calificada por expertos en derechos humanos como una "vergüenza", que pone a Panamá como un país que no respeta las garantías fundamentales de las personas.

Las dos magistradas decidieron variar los hechos de la acusación en el caso y hacer un llamado a un segundo juicio, pero sin explicar de qué manera se produjo esta variación.

Estas funcionarias obviaron una recomendación del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que indicó que su detención fue ilegal.