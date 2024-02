Defensa de Martinelli no dejará de accionar ante violaciones al proceso

El equipo legal del candidato presidencial Ricardo Martinelli no va a dejar de accionar para que quede constancia de las graves violaciones al debido proceso que se dieron y que se están dando por el caso New Business, afirmó el abogado Carlos Carrillo.

El letrado citó como ejemplo la noticia de que el Órgano Judicial emitió una orden de detención cambiando la medida cautelar de Martinelli, sin embargo desconocen que hay una habeas corpus que está en apelación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia y que la juez Baloísa Marquínez no tiene a su orden al expresidente.

“¿Cómo un juez que no tiene a su orden a Ricardo Martinelli puede ordenar la detención?”, preguntó Carrillo.

Según Carrillo, son parámetros graves y ya han sustentado las apelaciones contra esa decisión de la juez, por lo que esperan que el Tribunal Superior se pronuncie.

El abogado indicó que Ricardo Marinelli fue acogido al régimen de asilo político reconocido por la República de Nicaragua y está sometido a los convenios internacionales, por ello, Panamá no puede desconocer que en este caso tienen a un condenado político en vía de ejecutoria.

Además, Carrillo mencionó el vergonzoso acto que cometió Rubén González, director de Asesoría Legal del Tribunal Electoral, al solicitar información a la juez Baloísa Marquínez sobre el proceso en el caso New Business.

Considera que está acción ha comprometido la figura del Tribunal Electoral como árbitro de las elecciones.

Ante esta falta, Luis Eduardo Camacho, interpuso una denuncia en contra de González, por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Camacho también analiza interponer una denuncia contra Marquínez por haberse reunido con el asesor legal del Tribunal Electoral.

Vía: @victorarosemena pic.twitter.com/Wb9xUr0MCR— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) February 27, 2024