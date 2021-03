Delaciones premiadas son regaladas como 'confites' dentro del Ministerio Público

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, cuestionó que el Ministerio Público "regale" delaciones premiadas como si fueran "confites", en vez de hacer investigaciones penales profundas.

No es la primera vez que el Ministerio Público es cuestionado por la falta de investigaciones profundas y transparentes y su preferencia por las delaciones premiadas.

Durante la administración de la exprocuradora Kenia Porcell, las delaciones premiadas estuvieron entre las armas más usadas por la denominada "Procuraduría paralela" para perseguir a los adversarios políticos del expresidente Juan Carlos Varela.

Ante esto, Dionisio Rodríguez recordó que él se opuso a las delaciones premiadas, cuando el tema se discutió en la Asamblea Nacional.

Agregó que su oposición se debía a la forma en que estaba redactado el artículo que habla del tema en el Código Procesal Penal y que plantea que el MP puede subjetivamente dejar de imputar penalmente, sin que el acuerdo sea efectivo y sin que la información dada sea beneficiosa.

"Es decir, los acuerdos son subjetivos y el Ministerio Público decide a quién sí y a quién no, cuando yo creo que eso no debe ser, porque puede ser una información falsa, que no puede ser verídica, e incluso hay mucha información que puede ser acomodada para tratar de verse favorecido con un acuerdo de pena o colaboración cómo tal", explicó.

Añadió Rodríguez que dicho artículo estuvo mal desde el principio, como él lo había advertido y "la aplicación que ha tenido el MP ha sido desfasada".'

El expresidente del CNA enfatizó que esto es algo que se ha podido ver dentro de casos como el de Odebrecht y otros en donde efectivamente las delaciones que se han dado, "no han servido para nada".

"Por eso, yo consideró que el Ministerio Público tiene que ser más real, tiene que ser más objetivo y aplicar la normativa como es... las delaciones premiadas, los acuerdos, no pueden estar regalándose dentro de la legislación procesal penal como si fueran confetis", subrayó el abogado.

Igualmente, dijo que dentro de procesos tan importantes como el de Odebrecht, hay algo que se llama objetividad de la investigación que debe ser cumplido por el MP.

"Yo creo que con las delaciones premiadas no llegamos a la objetividad de las investigaciones como tal", manifestó.

La figura de los acuerdos está contemplada en el artículo 220 del Código Procesal Penal que indica que se puede llegar a ellos a partir de la audiencia de imputación y antes de ser presentada la acusación.

Arma de persecución

Por otro lado, el abogado Roiniel Ortiz estima que las delaciones premiadas, o acuerdos de pena, de alguna manera se usan como un arma de persecución política y "para premiar a aquellas personas que dijeran lo que ellos querían escuchar para perjudicar a otros".

Ortiz señaló que la delación premiada debe ser mejor manejada, con muchos más controles y no de forma arbitraria como, a su juicio, se ha venido utilizando en el MP, principalmente en la administración de Varela y Porcell.

Quien también reacciono al tema de las delaciones premiadas fue el expresidente Ricardo Martinelli, quien cuestionó como se ha venido usando.

"Las delaciones son, embarra a otro, sin importar si es falso o si ni siquiera tienes pruebas de lo que declaras y te sacan de la vista fiscal y más si metes falsamente a quienes los fiscales o el poder político quieren que metas", dijo.