Detención provisional para tres panameños por tráfico de migrantes agravado en Tortí

Tres ciudadanos panameños quedaron bajo detención provisional por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de migrantes agravado, luego de que la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada lograra la validación de la medida ante un juez de garantías, informó el Ministerio Público.

Durante el desarrollo de la audiencia de control de garantías, el Ministerio Público obtuvo además la validación judicial de la incautación de un vehículo de motor y la retención en efectivo de $532.75 que los sospechosos mantenían en su poder al momento de la intervención policial.

Intercepción en Higueronal y rescate de una menor

Los hechos que originaron esta causa ocurrieron el pasado sábado 20 de junio de 2026. La operación se ejecutó en la provincia de Panamá, específicamente en el distrito de Chepo, corregimiento de Tortí, dentro del sector conocido como Higueronal.

Las unidades policiales hicieron efectivas las capturas en los accesos a los predios de un hostal de la localidad. En ese punto, los procesados presuntamente dirigían, facilitaban y colaboraban activamente con la movilización y salida irregular de dos migrantes de nacionalidad cubana dentro del territorio nacional, vulnerando los controles fronterizos y de seguridad migratoria.

La fiscalía sustentó la agravante del tipo penal debido a que dentro de las víctimas rescatadas de la red de tráfico se encontraba una menor de once años de edad, con fines de tráfico ilícito de migrantes.

Próximos pasos procesales

Con la aplicación de la detención provisional por parte del Sistema Penal Acusatorio (SPA), el Ministerio Público contará con el plazo legal correspondiente para profundizar en las diligencias y deslindar las responsabilidades penales de la supuesta red de transporte ilegal en la zona este de la provincia.

