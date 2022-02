Diputada Zulay Rodríguez presenta querella contra Annette Planells, Foco, Diana Clemencia Ríos y Juan David Penagos

La diputada Zulay Rodríguez, presentó una querella penal por simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales, en contra de Annette Planells, Medios Digitales (Foco), Diana Clemencia Ríos y Juan David Penagos.

Esto luego de que el pasado lunes Penagos y Ríos, se apersonaron a la Procuraduría General de la Nación, a presentar una denuncia en contra de Rodríguez, por el presunto delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza.

En dicha comparecencia, Penagos y Ríos hicieron señalamientos sobre la muerte de José Luis Penagos y acusaron directamente a la diputada de asesinato, información que fue replicada por diversos medios de comunicación del país.

Sin embargo, ayer, la diputada Rodríguez consiguió el acta de defunción en México del señor José Luis Penagos, en la cual se certificó que el mismo murió por problemas respiratorios asociado posiblemente a la covid-19.

Incluso, estas personas presentaron dicha denuncia en contra de Rodríguez a pesar de que sabían que él mismo había fallecido por una enfermedad asociada a covid-19.

“Señor Mauricio ya no borren nada, ya todo esta notariado, sacar esta película en donde me acusan de asesinato. Incluso ellos empiezan a sacar audios lo cual es completamente ilegal, lo han sacado a través de su plataforma, no ponen todo completo y sale solo una parte en donde el señor me pide plata ”, explicó.

La parlamentaria indicó que incluso el señor José Luis Penagos le confesó que Mauricio Valenzuela lo había contactado y que si ella le daba plata lo acusaba de que este lo había contactado.

“Yo le dije ese es un títere, dime la verdad, quien fue que planificó todo y me dijo “Popi” Varela fue el que planificó todo”, expresó.

Rodríguez también le recordó al procurador interino, Javier Caraballo, que Valenzuela y Foco mantiene más de 27 denuncias en su contra y hasta la fecha no ha hecho nada.

“Pareciera, pareciera que estuvieran protegidos. El único caso que ha prosperado es el mío, porque ya hay demasiadas pruebas y han ido los testigos, algunos de los cuales incluso han señalado que él se ha acercado a ellos”, expresó.

La diputada iba a solicitar la medida de impedimento de salida del país de Diana Clemencia Ríos y Juan David Penagos, sin embargo, no lo pudo hacer porque en la Procuraduría General de la Nación, primero le dijeron que le entregarán las copias del expediente ayer martes y en vez de esto, lo enviaron a la Corte Suprema de Justicia.

Otra querella que presentará Rodríguez en contra de Foco, Valenzuela y Planells, será por los posibles delitos contra la inviolabilidad del secreto, esto por haber publicado conversaciones que fueron sacadas de contexto entre ella y José Luis Penagos, las cuales además eran privadas.

Igualmente, la diputada presentará otra acción legal contra Valenzuela, esta vez por el quebrantamiento de la medida cautelar, dentro del proceso de violencia de genero.

