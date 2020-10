'Error' de la fiscalía ayudaría a varelistas dentro del caso Odebrecht

El caso Odebrecht podría ser anulado por procedimientos irregulares de la Fiscalía Anticorrupción durante el periodo de indagatorias, advierte jurista.

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, considera que el proceso podría ser anulado, debido a que la fiscalía primero le tomó una declaración jurada al exministro y recuadador de fondos para Juan Carlos Varela, Carlos Duboy, y después lo indagó.

Vallarino considera la actuación de la fiscalía como una "aberración jurídica". "Los penalistas entenderán el nivel de aberración de esa medida y la clase de nulidad que tumbará el expediente entero", expresó.

De acuerdo con Vallarino, cuando a una persona la están investigando, no se le puede tomar una declaración jurada, "porque cuando se hace esto se le dice que si miente va de cuatro a ocho años detenido, la persona habla y no tiene un abogado presente, por lo que se le está tomando una declaración en abierta violación de sus derechos fundamentales".

Algo que, según Vallarino, se hace a sabiendas de que causará la nulidad del expediente, "porque obviamente a nadie se le pueden violar sus derechos fundamentales y de eso hay cantidad de fallos de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que a una persona no se le puede tomar una declaración como investigado bajo juramento, es decir, sin abogado y sin tener tus derechos constitucionales leídos".

Agregó que cuando se le va a tomar declaración a una persona, que está siendo investigada o que se va a investigar, se le leen sus derechos constitucionales, entre los que están: el no declarar, tener un abogado que lo represente y guardar silencio, etcétera.

Vallarino añadió que al exgerente de Tocumen S.A., en su declaración jurada, le preguntaron lo mismo que en la indagatoria, "entonces no pueden decir que habían nuevos elementos o que varió la circunstancia, porque de lo que le están preguntando es lo mismo que le preguntaron en la indagatoria, ellos han causado la nulidad del expediente de Odebrecht".'

5

veces ha sido indagado el exmandatario Juan Carlos Varela por el caso Odebrecht.

12

años es el tiempo en el cual prescriben los delitos de blanqueo de capitales.

Agregó que esa nulidad no se verá inmediatamente, sino que se verá en unos meses o años, "pero eso con toda seguridad se dará".

Otro error cometido

El presidente de la AAPP indicó que otro de los errores que ha cometido la fiscalía dentro de este proceso, es haberle imputado cargos a muchas personas por blanqueo de capitales, el cual tiene un tiempo de 12 años de prescripción.

"El delito de blanqueo de capitales debe tener un delito precedente, es decir que tiene que haber una causa por la que se está haciendo, ya sea corrupción o peculado... cómo humanamente se va a hablar de corrupción de servidores públicos o de peculado en el 2008 como delito precedente, si la persona era funcionario público".



Esto es algo que, según el jurista, ha hecho la fiscalía con Ricardo Martinelli, sus dos hijos, el empresario Aaron Mizrachi y Carlos Duboy.

"El propio Varela y sus amigos, los cuales están viviendo esto gracias a que a él mismo se le ocurrió hacer este tipo de expediente, en donde se mezcló una cosa con la otra, y ojo que yo no estoy defendiendo a Varela y ahora paso a explicar por qué", dijo Vallarino.

"Los dineros del 2008 no pueden ser considerados como de corrupción, ni de peculado, lo que pasa es que Juan Carlos Varela no solo recibió dineros en 2008, sino que lo hizo también en 2010, 2011 y 2012, cuando era funcionario y no había ninguna campaña política, eso todavía no está prescrito y de eso él sí tiene que dar las debidas explicaciones"