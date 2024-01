¿Es un irrespeto la designación tardía de Javier Caraballo?

La designación tardía de Javier Caraballo como Procurador General de la Nación ha generado un debate, sobre todo porque hay quienes califican la acción del Ejecutivo como una falta de respeto.

El abogado Alfonso Fraguela, ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, considera que esta designación debió darse tras la renuncia del procurador Eduardo Ulloa.

"Designar como Procurador General de la Nación titular al licenciado Javier Caraballo, quien ha ejercido el cargo como procurador encargado, me parece una falta de respeto con él como profesional", expuso Fraguela.

Por su parte el abogado Roberto Ruiz reflexionó sobre la posibilidad de que utilicen a estos funcionarios con la promesa de permanencia, para mantenerlos cerca.

El expresidente Ricardo Martinelli, en tanto, es del criterio que el Ejecutivo debió ratificar a Caraballo como procurador principal al momento de la renuncia de Ulloa y no a estas alturas, lo que se presta para "malas interpretaciones".

Caraballo, por su parte, dijo que recibe con beneplácito la designación y no lo considera una falta de respeto.

"Desde que asumí como procurador interino sabía que esto no dependía de mí, sino del Ejecutivo. No hemos permitido ningún tipo de presión. No veo mayor posibilidad de presión frente Ejecutivo que está terminando su administración", destacó.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos tres años ha liderado un cambio de gestión en el Ministerio Público.

Agregó que la institución ahora es más dinámica y objetiva, con una lucha frontal contra el crimen organizado y nombramiento de fiscales por concursos rigurosos.

"Le hemos devuelto credibilidad a la institución, que estaba maltrecha", resaltó Caraballo, quien estará en el cargo hasta diciembre de 2024.

