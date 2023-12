Exigen a la Corte que se respeten derechos de Ricardo Martinelli

La Corte Suprema (CSJ), en las faldas del Cerro Ancón, es escenario de una nueva vigilia en búsqueda de justicia.

En esta ocasión son partidarios de Realizando Metas (RM) y simpatizantes del candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal, que marca primero en las encuestas, los que exigen justicia por el caso New Business.

Martinelli llegó al lugar en compañía de su esposa, Marta Linares, y del aspirante a vicepresidente, José Raúl Mulino, y manifestó que está protestando por sus derechos y por el de los panameños a tener un torneo electoral en el que se pueda escoger libremente a los candidatos de su preferencia sin que este devenir se decida en el palacio de justicia.

"No puede ser que una magistrada sea la que decida por 3 millones de panameños; lo único que piensan los otros candidatos es ver como me inhabilitan a mí porque ni uno sirve y fijan sus expectativas en como me inhabilitan por un caso políticamente amañado", dijo el abanderado de RM.

El político espera que las magistradas de la Sala Segunda de lo penal acepten la casación y está dispuesto a ir a un juicio público, "para que el pueblo sepa que es lo que está pasando aquí".

Reiteró que Panamá está a borde de una explosión social y que la crisis originada por el contrato minero fue solo un detenante.

Atribuyó dicha intranquilidad social a que el Gobierno no resuelve los problemas que aquejan al pueblo y ante esto, es consciente de que es el único que pueda salvar al país para que haya trabajo, salud, educación y una mejor calidad de vida.

"El próximo gobierno tiene que ganar con amplia mayoría no la que quiere la presidenta de la CSJ", dijo Martinelli.

Y es que si el expresidente queda fuera de la contienda, se corre el riesgo de que el candidato que triunfe sea escogido con un mínimo porcentaje, como lo han demostrado las encuestas de opinión que se han publicado previo al torneo electoral.

En tanto, José Raúl Mulino, dijo que como abogado tiene la autoridad de pedirle a los magistrados de la Corte que cumplan la ley, que la justicia sea igual para todos los panameños, y que tengan conciencia que su actuar hoy va a tener incidencia tremenda en el torneo electoral que se avecina.

"No puede ser que los torneos electorales se decidan en las cortes de justicia, porque eso simplemente es autocracia", planteó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Por su parte, Marta Linares cuestionó todas las irregularidades que se han dado, incluso, para presentar el recurso de casación.

"Hay 22 personas esperando que su casación sea admitida. Vamos a ver si se van a saltar las 22 para ver el caso de él primero", advirtió.

Agregó que es claro que con estas irregularidades alguien está apoyando la 'sinvergüenzura' de sacar un candidato presidencial que va a cambiar la democracia de Panamá. "Porque todo el pueblo sabe que Martinelli es el único que puede volver a poner a este país a producir".

La vigilia que se inició en la tarde de ayer lunes forma parte de una serie de acciones dirigidas a solicitar justicia para Martinelli, quien es blanco de persecución por el simple hecho

de ser el candidato presidencial con más opciones de ganar las elecciones del próximo 5 de mayo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!