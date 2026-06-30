Exigen la renuncia de Pancho Alemán tras denuncia por presunta violación de una menor

El movimiento interno "Molirenas en Acción" rompió el silencio para exigir la separación inmediata de Francisco "Pancho" Alemán Mendoza de la presidencia del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). La solicitud surge tras hacerse pública la admisión de una querella penal en su contra por el presunto delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de una menor de 14 años.

El documento, firmado por destacadas figuras del colectivo como el Licdo. Arturo González Baso y la Profa. Elia López de Tulipano —reconocida activista por los derechos de las mujeres—, enfatiza que la gravedad de los hechos denunciados ante la Fiscalía Metropolitana de Panamá exige una respuesta institucional contundente y libre de encubrimientos políticos.

Un proceso penal, no electoral

Los firmantes fueron categóricos al señalar que este caso no guarda relación con disputas internas ni con los resultados de la pasada contienda electoral de 2024.

Al haberse admitido la querella bajo el cumplimiento del Artículo 88 del Código Procesal Penal, se da inicio a una investigación formal que, según el movimiento, no puede ser frenada por el fuero penal electoral.

En ese sentido, hicieron un llamado directo al Tribunal Electoral para que proceda conforme a la ley y no permita que posiciones de poder obstaculicen la justicia.

"La defensa de la dignidad de las mujeres, de la niñez y de la creibilidad de nuestras instituciones está por encima de cualquier interés personal o político", cita textualmente el comunicado.

Exigencia de coherencia ética y protección a la víctima

Aunque el movimiento aclaró que el pronunciamiento no constituye una condena anticipada y respeta el debido proceso, sostienen que la permanencia de Alemán al frente de un partido con más de 80,000 inscritos compromete gravemente la moral del colectivo.

"Molirenas en Acción" concluyó instando a la Junta Directiva Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional a actuar con responsabilidad política, recordando que la legitimidad de un liderazgo descansa en su autoridad moral y en la protección absoluta de las víctimas de violencia sexual.

