Exministra Lucy Molinar debe decidir si se constituye en querellante, tras denuncia por revelaciones de “Euro 14”

Lucy Molinar, exministra de Educación, manifestó que el expediente de la denuncia que interpuso tras las revelaciones del testigo protegido “Euro 14” va por dos tomos, sin embargo, para poder verlo tendría que constituirse en querellante.

Esto lo que quiere decir, es que Molinar, tendría que invertir en un abogado para poder hacerlo.

“Yo no puse la denuncia, ni estoy en esto para colgarme los guantes permanentemente y dar una pelea, lo hice porque me anima la necesidad de que se diga la verdad, sin embargo, estas últimas semanas he escuchado tantas versiones de lo que aquí sucedió, con estos procesos, que eso me empuja a decir sabes que, vamos a pelear”, explicó.

Molinar dijo que tiene que convertirse en querellante porque lo que sucedió, a pesar de que mucho medios se plegaron a la voluntad del Gobierno y el presidente anterior, sin embargo, eso no puede pasar desapercibido.

En noviembre pasado, Molinar interpuso una denuncia tras las revelaciones del testigo protegido “Euro 14”, quien dijo que fue presionado para mencionar dentro del caso de compra de granos a algunos exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli, entre ellos la exministra.

Enfatizó que está muy preocupada por el futuro, si hoy no se sientan precedentes en Panamá "que permitan a la gente saber que dos más dos nunca es cinco y que el que actúa mal tiene que responder por ello, no importa de qué bando sea el mismo".

Molinar solicitó investigar a los fiscales Tania Sterling, Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas, mencionados por el testigo protegido Euro-14 como las personas que coaccionaban, obligaban y ofrecían prebendas a cambio de mencionarla a ella y otras personas en varios expedientes relacionados con el PAN.

También pidió investigar a la exprocuradora de la Nación Kenia Porcell, exfuncionarios del Consejo de Seguridad, Rolando López y Jacinto Gómez, de la Presidencia de la República y a quienes resulten involucrados.

En este caso se investiga la presunta simulación de hecho Punible y calumnia en cctuaciones judiciales y otros delitos, por supuestas declaraciones del testigo protegido “Euro 14".

La exministra de Educación, indicó que consultará con sus hijos y su esposo para ver si se constituye o no en querellante dentro de la denuncia que interpuso tras las revelaciones del testigo “Euro 14”.

