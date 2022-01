Baloisa Marquínez, una juez con 'desatinos' jurídicos

La juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, ha causado muchos desatinos jurídicos, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá que enmendar, así lo manifestó el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Ángel Calderón.

Versión impresa

El jurista indicó que actualmente se están dando múltiples quejas por parte de abogados litigantes que en algún momento han tenido que presentarse al tribunal que dirige la jueza Baloisa Marquínez.

Agregó que estas quejas se dan producto de sus "desatinos a nivel jurídico", en cuanto a sus decisiones judiciales que van a ser o están siendo atacadas vías las instancias correspondientes por parte de los diversos juristas litigantes.

Indicó que "esto se da porque no es permisibles, ni posible que se estén inventando situaciones que son debidamente reguladas por la norma".

De forma clara, el abogado puso como ejemplo los casos de la audiencia de los "Diablos Rojos", la cual cuenta con más de 500 imputados y que se iba a ser en el gimnasio Roberto Durán, así como el caso del testigo protegido "Euro 14", el cual hizo una serie de revelaciones impactantes, sin embargo, la reacción de la juez fue muy cuestionada.

"Vez que la jueza, en la sana crítica del derecho, reacciona de una manera muy cuestionada, en cuanto al procedimiento correspondiente y por eso son las quejas y las críticas que hay, porque el Órgano Judicial manda un mensaje, en cuanto ha su nueva presidenta, María Eugenia López, en cuanto a la Carrera Judicial y la reorganización de este Órgano del Estado, para tranquilidad y paz de toda la sociedad, sin embargo, vemos este tipo de actuaciones", dijo.

No obstante, el jurista señaló que se trata de una juez inquisidora, haciendo el papel de liquidadora.'

5

mil 180 dólares es lo que gana en salario la juez tercera liquidador de causas penales, Baloisa Marquínez. 2016

está juez regresó a la filas del Órgano Judicial y nombrada en la ciudad capital.

"Estos son jueces de liquidación jugando el rol de lo que eran los inquisidores, que no entran dentro del concepto del Sistema Penal Acusatorio (SPA), por lo que no debieran estar dándose estas situaciones, porque a la práctica deberían ser jueces legos, ya en propiedad, los que actúen y no que estén sometidos a los vaivenes de las constantes políticas", expresó.

VEA TAMBIÉN: Reformas al Código Civil buscan establecer un tope procesal en los casos atendidos en está jurisdiccción

Calderón señaló que este tipo de situaciones tan cuestionables no deben porque estar sucediendo.

"Esto definitivamente deja un sin sabor que tiene la Corte Suprema de Justicia o el Órgano Judicial hacer al enmiendas correspondiente, porque no puede ser que para unos si y para otros no y lo digo porque no sé cuánto tiempo vamos a durar con estos jueces de liquidación, que no son más que jueces inquisidores", explicó.

Otro punto en el que hizo énfasis el abogado, es sobre el hecho de que la jueza pronto tendrá que responder varias quejas por su ignorancia inexcusable en algunos casos que lleva.

"Una juez que saltó de la nada a liquidadora, hoy especialista en Money Laundry, gracias a un curso on line salvadoreño, pronto tendrá que responder por varias quejas de ignorancia inexcusable al rebasar el umbral mínimo del conocimiento exigible a cualquier juez o magistrado", sentenció el exfiscal.

VEA TAMBIÉN: Corte Suprema de Justicia declara vacantes cargos de la Carrera Administrativa a nivel nacional

Quién también reaccionó a la manera que está funcionado el Juzgado Liquidador de Causas Penales, fue el abogado penalista, Sidney Sittón.

"En Panamá aún hay juzgados que juzgan bajo el sistema inquisitivo (Santa Inquisición). En ellos, la palabra de fiscal y juez es divina, donde inculpado y víctima solo tienen derecho a recibir azotes con una agrimensura perversa", puntualizó el penalista.

En este mismo sentido, al abogado Rigoberto Vergara dijo que el sistema permite que este juzgado se contamine fácilmente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!