Fiscales cuestionados deben irse del Ministerio Público junto con el procurador Eduardo Ulloa

El nuevo procurador general de la Nación debe realizar cambios profundos en el Ministerio Público, algo que no pudo culminar Eduardo Ulloa, quien renunció a su cargo en medio del escándalo por supuestos abusos a menores en albergues.

Versión impresa

Ulloa no pudo realizar todos los cambios de los fiscales y otros funcionarios que trabajaron muy de cerca con la cuestionada exprocuradora Kenia Porcell, quien renunció luego del escándalo de los Varelalekas que revelaron que durante el gobierno de Juan Carlos Varela existió una "procuraduría paralela" para perseguir a enemigos políticos y empresarios.

Por otro lado, el Consejo de Gabinete la tarde del miércoles, mismo día que Ulloa presentó su renuncia, designó de manera interina como nuevo procurador a Javier Caraballo, fiscal especializado en delitos relacionados con drogas.

Para el abogado penalista Sidney Sittón, el procurador necesita un equipo de fiscales altamente competentes, algo que hace falta en el MP.

"En esa institución la mayoría de fiscales han llegado de a dedo", dijo.

Sittón agregó que la independencia de un cargo la da el haber concursado para obtener esa plaza, algo que no se da en la institución que en los últimos seis años se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos.

"Fiscales desgastados, sin méritos de productividad en sus investigaciones se mantienen aferrados a esos cargos, lastrando un desgaste institucional profundo. Desde que se ingresa se debe tener conciencia de que sin un excelente equipo, no puedes producir buenos resultados", sentenció.'

24

de febrero fue el día que Ulloa anunció su renuncia como procurador de la Nación. 1

año y tres meses duró Eduardo Ulloa al frente del Ministerio Público.

Uno de los pocos cambios que realizó Ullo durante su gestión, fue sacar de las investigaciones del caso Odebrecht a la fiscal Zuleyka Moore, quien fue trasladada al MP en La Chorrera.

VEA TAMBIÉN: Pfizer probará una tercera dosis para proteger contra variantes de la covid-19

Otro que reaccionó fue el catedrático en Derecho, Silvio Guerra, quien afirmó que a muchos les "sorprendió" la salida de Ulloa, a poco más de un año de haber asumido el cargo como procurador general de la Nación.

"Estiman algunos, que conforme a la carta, la causa fundamental de la renuncia fue el tema del escándalo de los albergues, otros dicen que muchos monos gordos metidos en el caso Odebrecht, cuya vista fiscal debe salir en breve", explicó el jurista.

Guerra indicó que un procurador no renuncia porque él quiere hacerlo, "no descarto que haya cosas más profundas, aquí hay una agenda mucho más delicada, que conminó a un hombre, al procurador Ulloa, a decir simplemente no sigo más en esto".

Añadió el abogado que "cuando dice no sigo más, es ya no puedo más, presiones, chantajes, coacciones, intimidaciones, amenazas. Don Eduardo Ulloa lo sabe, habrá quienes de su círculo cero lo sabrán también, el país sigue de tumbo en tumbo y de tumbo en tambo".

Solicitud a Ulloa

En tanto, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP), luego de conocer de la renuncia de Ulloa, enfatizó que lo único que le pediría a este es que antes de dejar el cargo se lleve con él a "un par de fiscales incapaces que violaron la ley y que es obvio por los Varelalekas que nunca respetaron ni a la institución, ni a la Ley, y menos a la Constitución".

El presidente de la AAPP puntualizó que si hay algo que se le podrá reclamar al procurador Ulloa va a ser el no haber destituido a esos fiscales que, de acuerdo con los Varelalekas, coordinaron todas sus actuaciones con Juan Carlos Varela.

Vallarino indicó que de Ulloa puede decir que no fue un "perseguidor".