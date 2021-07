Fiscalía no ha llamado a Eyra Ruiz para que presente declaración en tema de supuesta vacunación clandestina

La ministra consejera Eyra Ruiz aseguró este viernes que no ha recibido ningún llamado de la Fiscalía Anticorrupción para declarar en el caso de la supuesta vacunación clandestina de Coco del Mar.

Ruiz precisó que solo ha recibido una solicitud para explicar, a través de un cuestionario, cómo se realiza el proceso de vacunación.

"No me han llamado para ir a declarar, sí me mandaron un cuestionario para explicar cómo es el proceso de PanaVac. Lo respondí detalladamente, así que yo espero y creo que la Fiscalía está haciendo su papel", dijo Ruiz.

El cuestionario, según Ruiz, incluyó aspectos como el mecanismo para toma de decisiones, las fases que lo componen y equipos al tanto del proceso de inmunización.

La alta funcionaria agregó que están a la espera para saber qué fue lo que pasó y si se trataban de vacunas reales o no.

Por otro lado, Ruiz dijo que en el mes de julio se inmunizará una cantidad nunca antes vista de personas

"Entraremos en las áreas donde no se ha accedido y reforzaremos las zonas donde han aumentado los casos, disminuyendo las edades. Es una estrategia balanceada", añadió.

En esta línea, Ruiz destacó que se llevará la vacuna de Pfizer a los puntos del interior que todavía no cuentan con ella.

El jueves, durante su discurso, el presidente Laurentino Cortizo confirmó que para este mes se espera que llegue 1 millón de vacunas contra la covid-19.

