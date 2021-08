Fiscalía sigue leyendo documentación sin certificación forense en juicio por supuestos pinchazos

La Fiscalía en el juicio por los supuestos pinchazos telefónicos se mantiene leyendo documentación que carece de una certificación forense que acredite de dónde fue obtenida, afirmó el abogado defensor, Sidney Sittón.

Agregó que cuando se lleva a un juicio una prueba digital, la misma debe venir acompañada de un certificado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), o de un experto en informática que certifique cuál es el origen de ese documento.

"De dónde salió, quién lo trajo, de dónde lo trajo, en qué condiciones, de qué computador salió, a cuál llegó, eso te lo produce un certificado forense informático", indicó el jurista.

Sittón enfatizó que lo que se está leyendo en el juicio son documentos que "hasta un infante de seis años sabe copiar y pegar y decir que el presidente de los Estados Unidos le está enviando un correo".

Enfatizó que estas son las situaciones que provocan atrasos en el desarrollo de este juicio.

Otra de las situaciones que, según el defensor, se están dando, es que se repiten las mismas páginas que se están leyendo, "pero como la defensa no puede hacer ningún cuestionamiento hasta que no se termine la lectura de cada página que se ha leído, es que nosotros observamos a las jueces que ese mismo documento ya se había leído anteriormente".

De forma clara, Sittón señaló que esto provoca un atraso y que este segundo juicio en realidad lo que le da al Ministerio Público (MP), es un "show ante las cámaras", ya que no tienen rigor y "no saben manejar la evidencia digital", un tema que preocupa a la defensa, ya que se debería concentrar en el debate de los hechos relevantes.'

"Aquí no hay hechos jurídicamente relevantes, aquí lo que vienen son los fiscales a improvisar todos los días, ya que ni ellos mismos conocen la carpeta, imagínese que usted se ponga a leer el mismo documento porque usted no conoce ni siquiera su carpeta", expresó.

Añadió que todo documento impreso que sale de un dispositivo electrónico tiene que tener la constancia de la integridad, esto a través de un certificado hecho por un perito informático indicando de qué manera, por quién, cuándo y dónde fue obtenida esa documentación.

"Aquí lo que nosotros estamos viendo es que la Fiscalía apuesta a lo que se llama en la doctrina la Teoría del Caos, la cual indica que yo no tengo un caso sólido, pero me presentó aquí con cualquier cosa, salgo ante los medios diciendo yo tengo un caso fuerte, yo tengo las pruebas, yo tengo esto, y no tiene nada, esa es la Teoría del Caos, confundir", dijo.

Sittón también expresó que en la audiencia se ha dado un debate, ya que la Fiscalía le informó al Tribunal que esos documentos que estaban leyendo corresponden a la extracción que hizo un perito en un peritaje.

Ante esto, agregó que si la Fiscalía estaba diciendo la verdad solicitan que se les dé copia de lo que están presentado, ya que la defensa hasta este momento no tiene ningún peritaje.

"Al final, el Tribunal dijo que si ellos hablan de peritaje, en su momento ellos tienen que entregar el peritaje, es decir no hay un dictamen, simplemente ellos se creen sus propias mentiras, por eso es que no pueden garantizar cómo obtuvieron los documentos y de dónde los sacaron", advirtió.

Puntualizó que si en Panamá los jueces le exigieran a los fiscales y las partes manejar la prueba como la ley manda, "le puedo garantizar que el 90% de los casos se caería, ya que hay una falencia, pues no saben manejar las pruebas de manera digital".

Anuncian protestas

Por otro lado, ayer directivos del partido Realizando Metas anunciaron una protesta para el próximo miércoles 11 de agosto en la Procuraduría General de la Nación, para que cese la persecución contra el expresidente Ricardo Martinelli.

"Vamos a exigirle al procurador general (Javier Caraballo) que culmine ya con el proceso político (contra Ricardo Martinelli) y el show innecesario que tanto recurso le cuesta al pueblo panameño", declaró Félix Moulanier, directivo de este colectivo, haciendo referencia al juicio oral que se le sigue al exgobernate por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

