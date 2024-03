Fraude contra Martinelli al empantanar el debido proceso

Como una movida ilegal calificaron los abogados de Ricardo Martinelli el traslado de la sentencia por el caso New Business al Tribunal Electoral por parte de la jueza Baloísa Marquínez.

Alejandro Pérez planteó que con esta acción lo que se está cometiendo es un fraude electoral.

"Ellos no quieren que la voluntad de la mayoría se exprese en las urnas y decida si quiere o no a Ricardo Martinelli como presidente", dijo el abogado.

En su argumento, Pérez detalló que ni siquiera Martinelli ha sido notificado de su sentencia, como estipula la ley.

En la tarde de este lunes, un funcionario del Ministerio Público acudió a la Embajada de Nicaragua para entregar un oficio, sin embargo, se le explicó que debía acudir a la Cancillería, entidad encargada de las relaciones exteriores del Estado panameño.

"Yo me imagino que tiene que llegar a Nicaragua y la cancillería nicaragüense contestará la petición de notificación que haga el gobierno panameño sobre una supuesta sentencia condenatoria", sustentó Pérez.

La más grande ilegalidad que se está cometiendo, acotó el abogado, es que la sentencia todavía no está ejecutoriada ya que actualmente en la Corte Suprema se procesa la suerte de cinco procesados en el caso New Business que fueron absueltos en primera instancia.

"Este es un proceso único. Aquí no hubo ruptura procesal y al final solo puede quedar ejecutoriada cuando se resuelva la situación jurídica de las 10 personas", dijo Pérez.

Al final, según el abogado de Martinelli, todos los que están cometiendo estas ilegalidades tendrán que rendir cuentas, porque el 1 de julio el presidente que va a tomar posesión va a ser un miembro de Realizando Metas, ya sea Ricardo Martinelli o José Raúl Mulino.

Martinelli, a través de sus redes sociales, reiteró su opinión de que en Panamá no hay un Estado de derecho ni se respeta la ley ni la Constitución.

El político reiteró que es inocente y que el caso en su contra fue hecho para inhabilitarlo y sacarlo de la contienda política.

"Todo se sabe al final y la historia me absolverá ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra Ricardo Martinelli, sino contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes no al que le quiere imponer el Gobierno, ilegalmente", comentó.

