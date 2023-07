Gremio exige salvaguardar derechos a trabajadores de Epasa

El Movimiento de profesionales “Rescate del Sindicato de Periodistas de Panamá” se pronuncia sobre la situación laboral de trabajadores del Grupo Epasa, tas el fallo emitido por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.

Movimiento de profesionales exige al Gobierno salvaguardar cada uno de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, así como hacer pública su inmediata postura, debido a la situación crítica que durante este largo tiempo han venido sufriendo los colegas de EPASA.

Luego de un exhaustivo análisis del fallo penal New Business emitido por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, el Movimiento de profesionales “Rescate del Sindicato de Periodistas de Panamá” ha evaluado la situación laboral en la que se encuentran nuestros compañeros y colegas periodistas que prestan sus servicios profesionales en el Grupo Editora Panamá América, S. A. (EPASA), por lo que elevamos al Gobierno Nacional las siguientes consideraciones para su aplicación:

• Que se salvaguarden cada uno de los derechos laborales a saber: horas extras, descanso obligatorio, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo proporcional, prima de antigüedad, preaviso, indemnización, pago total de los respectivos emolumentos salariales según acuerdo y/o contrato, incluyendo de haber ocurrido, los dejados de pagar con anterioridad; además, las cláusulas contractuales, seguros, enfermedades y riesgos profesionales, pagos de las cuotas obrero-empleador y demás prestaciones. A la vez se eviten despidos masivos en los tres diarios de EPASA.

• Esta petición formal responde a la evidente incertidumbre que sufren los trabajadores de este Grupo Editorial durante los últimos años, incrementada en los meses recientes durante el desarrollo del juicio del caso New Business y más aún, con la decisión de la sentencia condenatoria del Señor Ricardo Martinelli Berrocal, siendo él, uno de los principales socios capitalistas de EPASA y otros medios de comunicación en Panamá.

• Por tales razones, se solicita una acción URGENTE de las instancias pertinentes del Estado para que se defina, solucione y comunique de forma inmediata la postura del Gobierno, debido a la situación crítica que durante este largo tiempo han venido sufriendo los colegas de EPASA y otros medios de comunicación que hoy se encuentran en condiciones similares en materia laboral.

• Esta petición responde a la decisión de la jueza Baloisa Marquínez emitida el 17 de julio de 2023, en un fallo mixto de primera instancia que ordena el comiso de las acciones totales de Epasa, de sus bienes muebles e inmuebles a favor del Estado y que se ha anunciado será elevado mediante apelación a las instancias superiores como lo permiten las garantías penales del debido proceso.

• Nuestra iniciativa responde por un lado, a la condición de indefensión que viven los compañeros y trabajadores periodistas, y por otra parte a la inexistente actividad sindical y de otras formas que deja desprovisto de cualquier amparo y defensa a nuestros colegas de EPASA y de otros medios, a quienes no se les está cumpliendo a cabalidad con elementales derechos en materia laboral, salarial, cuotas, de espacios adecuados mínimos laborales y con amplias cargas de trabajo en sus jornadas diarias, contemplados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y la Ley 51 Orgánica de la Caja de Seguro Social.

• Aclaramos que en esta oportunidad estamos haciendo énfasis en el Grupo EPASA, debido a la circunstancia crítica que sobre esta corporación se ha agudizado en estos momentos; no obstante, hemos observado igualmente, la situación que se están presentando en otros medios de comunicación en los que no se están respetando garantías y elementales derechos de los comunicadores sociales.

Los siguientes periodistas estamos en sesión permanente ante los hechos judiciales y laborales expuestos en el presente comunicado.

Raquel Rodríguez - Miembro y Ex directivo del Sindicato de Periodistas

Ricardo Hurtado - Miembro y Ex directivo del Sindicato de Periodistas

Yazmira Esquina - Miembro y Ex directiva del Sindicato de Periodistas

Grisel Bethancourt - Miembro y Ex directiva del Sindicato de Periodistas

Gonzalo Delgado - Miembro del Sindicato de Periodistas de Panamá

Garrit Geniteau - Ex Secretario General del Sindicato de Periodistas

Richard Moreno - Ex directivo del Sindicato de Periodistas

Mario Luis Murgas – Miembro y Ex asesor legal del Sindicato de Periodistas y del Comité de Honor

