Hijo de 'Pany' Pérez desmiente a Foco Panamá

Luego de que el medio digital Foco asegurará que Luis Pérez, hijo del fallecido exalcalde de Los Santos, Eudocio "Pany" Pérez, había sido detenido en un operativo antidrogas, este salió al paso de la publicación y la desmiente.

Sin comprobar la información, Foco publicó que Pérez había sido capturado en un operativo para desarticular una red de narcotráfico y lavado de dinero, el pasado miércoles.

El hijo del exalcalde, comentó que la noticia de su detención le cayó como un balde agua fría, ya que yo soy un profesional de la educación, licenciado en física y estaba dando cursos de verano en un colegio privado, porque ni siquiera trabaja en el Gobierno.

"Yo me encontraba dando clases cuando me empiezan a llamar y escribir, no conteste porque estaba trabajando, pero el ver la insistencia conteste y era para preguntarme si estaba bien, que como estaba, le digo, estoy muy bien, estoy trabajando, pregunto que paso y es cuando me dan la desagradable y desafortunada noticia, donde supuestamente se anunciaba que yo había sido capturado", dijo.

Agregó que ante esto, lo primero que le preocupo fue su mamá, su familia, ya que hace cinco años, ellos vivieron esta pesadilla por la persecución política y mediática que se le hizo a su papa, con falsas acusaciones de narcotráfico, de las cuales pudo mostrar su inocencia.

"Esa sensación, esa pesadilla, ese recuerdo amargo que teníamos, evidentemente genera en nosotros esa incertidumbre. La primera imagen que se me vino a la cabeza al ver esto, era mi mamá y mi familia. Al llamarlos sí estaban un poco intranquilos, un poco alterados, pues pensábamos que íbamos a volver a revivir semejante pesadilla, pero no todo ha sido una falsa noticia", dijo.

Comentó que él no puede entender como es posible que un medio de comunicación pretenda manejar la opinión pública, con la información publicada.

"Nosotros tenemos deberes y derechos, tenemos el derecho a informarnos, pero esa información también debe tener una ética, una moral de quien la pública", expresó.

De forma puntual, Pérez dijo que no se puede pasar por alto que se anuncia que fue capturado, cuando se encontraba trabajando como un ciudadano más.

"Cuando uno ve estas cosas, uno se pregunta de donde viene el ataque, porque semejante calumnia de estos mercenarios de la información y no entiendo por qué se han ensañado tanto en mi familia, tanto daño que le hicieron a mi papá, al punto que eso le provocó la enfermedad por la cual no lo tenemos hoy con nosotros", argumentó.

Luis Pérez puntualizó que esto no lo van a pasar por alto y van a usar todas las herramientas que el Estado de Derecho, para reclamar unas disculpas públicas, así como una retractación de esa noticia, que ha causado mucho estrés en él y su familia.

