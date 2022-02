José Luis 'Popi' Varela estaria tras los ataques a Zulay Rodríguez

Zulay Rodríguez, diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), denunció que el exdiputado, José Luis "Popi" Varela, estaría detrás de la campaña sucia en su contra, la cual ha sido auspiciada por algunos medios digitales del país.

Los señalamientos de la diputada Rodríguez se dan luego de una conversación que sostuvo con José Luis Penagos, en la cual este le indicó que si le daba cierta cantidad de dinero, él mismo se retractaba.

"Cuando yo hablé con Penagos, yo le digo con quien tú estás hablando, quien planificó esto y él me decía cuánto me das por retractarme, yo quiero mi plata, me retracto y le echo la culpa a Mauricio Valenzuela de haber planeado esto. Yo le dije, yo no me voy a prestar para esta extorsión, quiero saber quien te contactó, este (Valenzuela) es un títere y me dijo Popi Varela", explicó.

La parlamentaria agregó que Penagos le confesó que Popi Varela había sido la persona que lo contactó para que planeara todo este tema del supuesto robo de las piezas de oro.

"En esa conversación yo le decía que él no era el dueño del oro, tú alteraste y falsificaste, eso es algo que no lo ponen en la conversación que han estado poniendo de manera cortada en Foco. No ponen la conversación entera en donde se señala que "Popi" Varela fue él que planificó todo esto", sentenció.

Rodríguez indicó que todo coincide con los Varelaleaks, por lo cual ella presentó una denuncia contra los hermanos José Luis y Juan Carlos Varela, ya que los mismos señalaron que tenían que inventarle más cosas a su persona.

"Ahora ya todo me hace sentido, señalaron que más le tenemos que inventar a Zulay, FBI, narco, que más, oro, todo eso está en los Varelaleaks. También en estas filtraciones hablaban de Annette Planells, Mauricio Valenzuela, ya me hace sentido como ellos planearon todo esto y porque Mauricio señalaba que Héctor Alfonso Rojas era mi amante", puntualizó.'

personas fueron denunciadas ante el Ministerio Público por la diputada del PRD. 2

personas de nacionalidad mexicana fueron traídos a Panamá.

Ayer, la diputada Rodríguez presentó una querella penal por simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales, en contra de Annette Planells, Medios Digitales (Foco), Diana Clemencia Ríos y Juan David Penagos.

Esto luego de que el lunes Penagos y Ríos, se apersonaron a la Procuraduría General de la Nación, a presentar una denuncia en contra de Rodríguez, por el presunto delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza.

En dicha comparecencia, Penagos y Ríos hicieron señalamientos sobre la muerte de José Luis Penagos y acusaron directamente a la diputada de asesinato, información que fue replicada por diversos medios de comunicación.

