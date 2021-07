José Vicente Pachar rechaza cumplir orden en el caso de Ricardo Martinelli

El abogado Roinier Ortiz denunció que el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), José Vicente Pachar, está obstruyendo la justicia, al no permitir que la defensa de Ricardo Martinelli pueda tener acceso al perito informático Luis Rivera Calle, testigo clave dentro del juicio por los supuestos pinchazos telefónicos.

Ortíz indicó que con esto, lo que están es desobedeciendo una disposición del Tribunal de Juicio Oral y tratando de desconocer que la defensa es parte de este proceso legal.

Ortíz denunció que están tratando de menguar a la defensa del exmandatario Martinelli, con la intención de que no se repitan las situaciones irregulares que se dieron en el primer juicio en donde el exgobernante fue declarado no culpable de los supuestos delitos que se le endilgaron.

A través de una nota que lleva la firma de Pachar, se le negó a la defensa de Martineli un diálogo con Rivera Calle, aduciendo que esto viola la ley.

"Esto quiere decir que él manda por encima de la ley, de quienes tiene mando y jurisdicción en este país", sentenció el jurista.

"Esto que hizo usted (Pachar) y el séquito de abogados de esta institución es obstrucción a la justicia, esto es una violación a la ley", sentenció.

De forma clara, el defensor indicó que todo esto viene unido con la intención de que en el juicio la defensa de Martinelli esté con las manos amarradas.'

de julio se tiene programado realizar el segundo juicio contra Ricardo Martinelli, considerado ilegal. 2

médicos fueron los que evaluaron al expresidente Ricardo Martinelli.

"Por este tipo de cosas, señores del Sistema Penal Acusatorio es que hemos venido peleando en este caso día a día, recurso a recurso, acto tras acto, porque hemos venido advirtiendo las violaciones que se han venido dando en este proceso. Hemos venido advirtiendo las violaciones a las garantías y los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli", explicó el jurista.

Ortiz indicó que le entregará copia de la nota de Pachar al procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, quien es el presidente de la Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

"Esto no puede suceder, esto no puede seguir dándose en este país, porque pareciera que Juan Carlos Varela sigue dando órdenes, que Kenia que era quien lo apoyaba, le diga señor haga esto y él hace esto. Nosotros no necesitamos un Instituto de Medicina Legal donde los policías se metan a dirigir qué es lo que un perito va a hacer o decir, los peritos son independientes", dijo.

Frente a esto, el abogado señaló que al director del Imelcf lo único que le corresponde es firmar la nota remisoria del estudio que un perito hace.

Ortiz también cuestionó la razón por la cual nunca salieron a defender la denuncia que puso Luis Rivera Calle, quien manifestó que él y su familia fueron víctima de persecución cuando se dio el primer juicio oral a Martinelli.

"El objetivo de todo esto que están haciendo, es que Ricardo Martinelli no corra en las próximas elecciones, pero vamos a pelear con la uñas y con lo que tengamos a mano para que la justicia se cumpla como debe ser con transparencia, sin selectividad y apegado a la Constitución y los tratados internacionales", señaló.

Por su parte, el abogado Alejandro Pérez indicó que el hecho por el cual no se investigó la denuncia hecha por el perito Luis Rivera Calle, fue porque "en el Ministerio Público hay tantos delincuentes como en las calles de Panamá".

Agregó que el procurador debe "limpiar" esa institución, ya que cosas como las que ha hecho el Imelcf son las que dejan mucho que decir del Ministerio Público y por eso en las encuestas su credibilidad está por el piso.

