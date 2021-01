Juez de garantías niega cambio de medida cautelar de detención preventiva a involucrado en homicidio de activista del PRD

La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá Gloria González, le negó el cambio de medida cautelar a uno de los cuatro vinculados al homicidio de de una activista del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Según el comunicado del Órgano Judicial, la juez mantuvo la medida cautelar personal de detención provisional, considerando que hasta el momento no hay variación alguna en el proceso y se mantienen los riesgos procesales.

También, se estableció que no hubo afectación de derechos, ya que la defensa no logró establecer como el Ministerio Público, violó las garantías fundamentales de su representado, al no acceder a realizar una entrevista a un ciudadano que podría estar vinculado a esta causa penal.

La defensa del acusado, anunció recurso de apelación. La audiencia quedó fijada para el el próximo 19 de enero de 2021, a las 10:30 a.m. y será de manera virtual.

Se trata de uno de los presuntos responsables del tiroteo ocurrido el pasado 27 de agosto de 2020, en el Corredor Sur, Juan Díaz, que dejó una víctima fatal y dos menores de edad heridos.

El hecho fue una balacera que inició cuando sujetos armados que se transportaban en una camioneta, dispararon contra otro auto color blanco, haciéndolo colisionar con un jersey metálico.

En octubre se realizó allanamientos múltiples realizados en 17 puntos de la capital, las autoridades lograron la aprehensión de varios individuos vinculados al homicidio de una activista del Partido Revolucionario Democratico (PRD).

En los operativos, que se realizaron en comunidades de San Miguelito, El Ingenio y Betania, se logró también el decomiso de armas de fuego.

