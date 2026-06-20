Juez ordena devolución parcial de bienes a Héctor Brands y mantiene retención de vehículos de lujo

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la devolución parcial de algunos bienes accesorios y autorizó la administración de un automóvil financiado a favor del exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, así como de otras personas investigadas. Sin embargo, el tribunal negó de forma categórica la liberación de varios activos de alto valor comercial vinculados al caso penal.

Durante el desarrollo de la audiencia de control celebrada este viernes 19 de junio de 2026, el juez de garantías Carmelo Zambrano Tejeira analizó diversas solicitudes de desaprehensión presentadas por los abogados defensores.

Tras evaluar los elementos aportados por las partes, el juzgador autorizó la administración de un vehículo modelo 2017 que fue adquirido en el año 2022 y que mantiene actualmente un financiamiento vigente a través de un préstamo bancario. De igual forma, se validó la entrega de bienes accesorios menores.

A pesar de las solicitudes de la defensa, el juzgador negó la entrega de activos vehiculares de gama alta, específicamente un BMW X6 modelo 2020 y una Toyota Land Cruiser modelo 2025.

Zambrano Tejeira sustentó la retención basándose en el principio de proporcionalidad y en la existencia de múltiples indicios concurrentes que son objeto de investigación activa, los cuales sugieren una presunta vinculación de dichos vehículos con las conductas ilícitas perseguidas.

Los ciudadanos investigados dentro de esta causa penal enfrentan cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, y contra el orden económico, bajo la tipicidad de blanqueo de capitales.

Apelación programada y auditoría de la Contraloría

Inconformes con el dictamen de primera instancia, dos de los defensores técnicos interpusieron recursos de apelación en el acto de la audiencia. La Oficina Judicial programó la sesión de sustentación para el próximo viernes 3 de julio de 2026 a las 8:30 a.m. en la Sala 3 ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, cuyas instalaciones se ubican en el edificio de Plaza Fortuna.

En la diligencia del viernes participó la fiscal Lizzie Bonilla en representación del Ministerio Público, mientras que la asistencia legal de los imputados estuvo a cargo de los abogados particulares Holanda Polo, Greta Polo y Emanuel Cubilla.

La causa penal tuvo su origen en un informe formal de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, el cual abarca las operaciones financieras y declaraciones del período comprendido entre los años 2021 y 2024. Dicho documento técnico contable detalla un presunto incremento patrimonial de carácter injustificado por parte del exdiputado y exdirector de la institución deportiva estatal, lo que desencadenó la apertura del proceso en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

