'Justicia panameña debe oxigenarse declarando inocente a Martinelli'

La justicia panameña debe "oxigenarse" declarando inocente al candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal en el caso New Business, así lo manifestó el abogado Carlos Carrillo Gomila.

Agregó que si se trata de condenar a Martinelli sin ningún fundamento, sin pruebas, sin delito, para contaminar un proceso político, van a someter al sistema a situaciones extremas que son innecesarias.

"Yo creo que con el apoyo presupuestario de este año al Órgano Judicial, siento que debemos dar el ejemplo para que el sistema de un respuesta y no que siga siendo utilizado cada cinco años en algunas vendettas por intereses muy particulares", dijo.

Carrillo afirmó que se demostró que toda la transacción que se hizo para la compra de Grupo Epasa fue 100% lícita, algo que fue corroborado por los propios testigos de la Fiscalía.

Añadió que los propios vendedores del medio dijeron quién, cómo, cuándo y en qué condiciones se vendió y "Ricardo Martinelli claramente ha sido desvinculado de cualquiera negociación preliminar que se dio para esta transacción".

Explicó que Martinelli invirtió cuando se le ofreció la posibilidad de hacerlo.

De forma puntual, el letrado comentó que delito de blanqueo de capitales es recibir, transferir, para ocultarlos supuestos fondos con un origen ilícito.'

"Tu no puedes decir que un grupo de inversionistas, que son llamados por tres promotores para hacer esta compra, no pudieran ´ponerse de acuerdo o no tuvieran una relación personal o comercial al invertir. Así que para nosotros está claro, en derecho debe absolverse a Ricardo Martinelli, por muchas razones. Si nos preocupa las especulaciones que hay, las encontramos sin fundamento, pero gracias Dios el tiempo ha ido demostrando eso".

Carrillo argumentó que lo negativo es la mancha al sistema de investigación, ya que lamentablemente el Ministerio Público que tiene una serie de acciones investigativas, a su juicio al margen de la ley, por lo que se van a tener que tomar correctivos para que algo como esto jamás se vuelva a repetir en este ente de investigación panameño.

El jurista dijo que guarda la esperanza de que se respete la ley en este caso y que de lo contrario pelearán para que así se haga.

"Desde el primer día de la audiencia del caso New Business hemos demostrado que el enfoque siempre ha sido Ricardo Martinelli. Los temas coyunturales como la judicialización de la política, la manipulación del sistema o la falta de control y hasta actos ilícitos relacionados con buscar una definición, yo espero que se tomen los correctivos, porque el Órgano Judicial lo que está haciendo es tratando de cumplir tiempos", puntualizó.

"Como puede sentirse la juez cuando el fiscal dijo que no podía hacer comparecer a los testigos protegidos o cuando la defensa le dijo que hay un testigo que hizo un acuerdo y la defensa no lo puede citar porque considera que eso es una amenaza", indicó.

Dentro de este proceso, se conoció que el equipo del Juzgado Liquidador de causas Penales de Panamá trabaja todavía en la transcripción de la audiencia para que entonces se pueda emitir un fallo.

Hasta el pasado viernes, dentro del expediente no se había incorporado la transcripción total de la audiencia de fondo realizada por este proceso legal.

"Se ha considerado que la jueza tiene 30 días, a partir de que se incorpore la transcripción al expediente, para emitir un fallo. Esperamos que esas previsiones se cumplan en el presente expediente y se declare la absolución", expresó el jurista Carrillo.

