Justicia selectiva sigue aplicándose en Panamá a Ricardo Martinelli y su familia

La medida de casa por cárcel otorgada a un supuesto "hacker" que intervino entidades del Estado evidencia que en Panamá se sigue aplicando una justicia selectiva.

Ayer, de forma contundente el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, cuestionó cómo a este joven, que supuestamente intervino las bases de datos de la Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Educación (Meduca) se le otorgó una medida cautelar menos severa.

Martinelli se pronunció ante lo que calificó como una constante violación a sus derechos y que asegura ha quedado evidenciado en distintos procesos judiciales.

"No puede ser que a un hacker que intervino más de 20 mil 550 policías, el Meduca, MEF y atentó contra la seguridad del Estado, le den casa por cárcel y a mí, siendo inocente, sin imputarme, me niegan 5 veces la fianza y me meten preso", dijo el exmandatario.

"Solamente porque es afín a alguien se va para su casa, es un descaro", dijo Martinelli, luego de cumplir con una medida de notificación en el Ministerio Público.

El joven, de nombre André Conte, quien a diferencia de Martinelli fue enviado a su casa, es el presunto propietario de la cuenta de Twitter Hacking Panamá, la cual se presentaba como un blog de seguridad informática desde el 2012 para cursos, conferencias y capacitaciones tecnológicas.

Durante la diligencia de allanamiento a Conte, se le incautó equipo informático, teléfonos móviles, máscaras con que se identifica el grupo @AnonymousOpsPTY, y otros artículos que están siendo analizados por peritos de informática forense del Instituto de Medicina Legal de Panamá.'

Martinelli agregó que mientras en el país no exista una aplicación debida de la justicia, ni se respete el debido proceso, se seguirá afectando la inversión extranjera y los nacionales no se sienten protegidos.

"Por eso seguimos siendo pobres, porque en este país se sigue haciendo lo que les da la gana", cuestionó de forma enérgica.

Para el abogado Luis Eduardo Camacho González, miembro del equipo legal de Martinelli, es evidente que al expresidente de la República no se le da el mismo trato en cuanto a la aplicación de la justicia que al resto de las personas.

"Nosotros siempre hemos manifestado que existen dos tipos de justicia distintas y eso es una evidente violación contra el señor Ricardo Martinelli, porque él como ciudadano panameño tiene derecho ante la Ley a la igualdad que establece nuestra Constitución, la cual indica que las personas tienen el derecho de ser tratados en igualdad de condiciones de partes", sentenció el jurista.

Enfatizó que esa igualdad para Martinelli y su familia ha estado "muerta", ya que las autoridades nunca se lo han garantizado.

"Esa igualdad para el señor Martinelli y su familia nunca ha sido garantizada por las autoridades, pues él ha sido víctima del sistema y no cualquier víctima, sino una reconocida por el Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU)", explicó.

Camacho expresó que el Estado, a través de las autoridades, le han violado todos sus derechos al exmandatario.