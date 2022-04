'Laurentino Cortizo debe tomar acciones contra el testigo protegido del caso de los supuestos pinchazos'

El abogado penalista Alfredo Vallarino Aleman, le solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo que tome acciones en contra de Ismael Pittí, testigo protegido dentro del fallido caso pinchazos, el cual sigue nombrado como agregado policial en la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, Estados Unidos.

Explicó que el mismo ya no tiene ningún tipo de fuero laboral que lo proteja, por lo que espera que rápidamente le dejen sin efecto su contrato en los Estados Unidos y que se pasen a las acciones disciplinarias y penales en su contra.

“Mantener a un testigo que jueces, es decir, el Órgano Judicial está diciendo que él mismo ha mentido y que se sabe que producto de esa mentira se le dio 10 veces su salario y que el mismo lo pagamos todos, es lo mismo que decir que el crimen organizado de testigos protegidos comprados lo paga el Estado”, explicó.

Vallarino señaló que el testigo protegido es el único cabo de la Policía Nacional en la historia de Panamá que paso de ganar $800 a “ganar más que el director de esta institución.

“Esta persona gana arriba de 10 mil dólares al mes. Dos días después de que él hizo su declaración lo nombran en la OEA. Cualquier persona que vea eso sabe que está mal”, dijo.

Añadió que cuando él le dijo eso a algunos funcionarios, los mismos le señalaron que el testigo contaba con un fuero laboral hasta que terminará el proceso.

“Yo espero que tengan la hidalguía, que actúen de manera correcta y he escuchado al presidente y el vicepresidente decir que hay que escoger entre lo popular y lo correcto y lo correcto señor presidente es que haya una persona que no merece ganar los 10 mil dólares al mes, sobre una posición para la cual no tiene la capacidad de ejercer”.

Enfatizó que la primera razón por la cual esa persona no debe estar en ese cargo, es porque no tiene las actitudes necesarias para ser un funcionario diplomático que represente a Panamá.

“Señor presidente, yo le voy a mandar el contrainterrogatorio que yo le hice al testigo protegido, porque nosotros teníamos información, la cual salió en juicio, que lo mandaron a representar a Panamá, ni siquiera conocía el Comité de Defensa de la OEA”, expresó.

El jurista explicó que cuando se sacó porque el testigo había ido a ese cargo, se pudo comprobar que dos días antes de su nombramiento se había reunido con el expresidente Juan Carlos Varela en el Consejo de Seguridad Nacional, donde se habían cometido las supuestas escuchas, para al día siguiente presentarse con el rostro oculto y hacerse pasar por una tercera persona.

