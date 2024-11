Lian Argelis, la segunda mujer en 5 años que recibe una condena por asesinato y desmembramiento de su víctima

Lian Argelis Josep De León, conocida como "la descuartizadora de Campo Lindbergh", es la segunda mujer condenada en los últimos cinco años por asesinar y desmembrar a una persona.

Un jurado de conciencia, integrado por cuatro mujeres y tres hombres, la declaró culpable de homicidio doloso agravado, el pasado 14 de noviembre, por apuñalar a su madre hasta causarle la muerte y luego mutilar su cuerpo.

El caso más reciente antes de este fue la condena de Felicita Guevara, conocida como "la descuartizadora de Aguadulce", quien asesinó a su pareja, lo desmembró y colocó su cuerpo en una nevera. Guevara fue condenada a 23 años de prisión tras un acuerdo de pena entre la fiscalía, la defensa y la acusada.

El caso de Lian Argelis

Tras el crimen, la vida de Lian Argelis Josep De León cambió drásticamente. De ser una niña brillante y ejemplar, pasó a convertirse en una joven con problemas personales y legales.

Lian fue acusada de haber asesinado a su madre, Maricel De León Lanker, el sábado 16 de mayo. Según allegados al caso, enfrentó problemas de adicción a las drogas y estuvo internada en una institución de salud mental.

La sospechosa pasó por varios centros de rehabilitación, incluso con el apoyo de su madre, quien la acompañaba a los cultos de recuperación. Familiares señalaron que año y medio antes estuvo internada en el Instituto de Salud Mental debido a comportamientos que indicaban inestabilidad emocional. También vivió un tiempo con su padre, pero este la expulsó de su hogar tras descubrir que le había robado dinero.

Lian nació el 20 de octubre de 1988. Cursó sus estudios primarios en las escuelas Balboa Elementary y Curundu Elementary, cuando estas estaban bajo jurisdicción estadounidense. Tras la salida del Comando Sur de Panamá, ingresó al Saint Mary's School, donde se graduó con honores.

Destacó en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas y estudió ingeniería industrial en la USMA. Además, domina el inglés con fluidez.

En el anuario de la promoción 2007, sus compañeros la describieron como "calmada", "angelical", "relajosa" y "pilona". También resaltaron su disposición para ayudar a los demás: "Lian es una mariposa social, siempre dispuesta a apoyar a quienes la rodean". Entre sus hobbies estaban dormir, ir al cine, andar en bicicleta y dibujar. Su serie favorita era How to Get Away with Murder.

Caso de Aguadulce:

El caso de Felicita Guevara conmocionó a los residentes de Llano Bonito, Aguadulce, cuando se conoció el domingo 24 de agosto que Pablo Monroy había sido decapitado y descuartizado por su pareja.

Durante la audiencia, se reveló que Guevara utilizó un machete y un martillo para desmembrar el cuerpo de la víctima. Según el informe de medicatura forense, el primer corte se realizó en el cuello mientras Monroy aún estaba con vida.

Cuando las autoridades llegaron a la residencia, encontraron la cabeza separada del tronco y las extremidades cercenadas desde los hombros. La escena del crimen presentaba grandes cantidades de sangre en la cocina, el baño y la sala. Además, dentro de la nevera donde se guardó el cuerpo, se encontró una gran cantidad de café.

Pablo Monroy y Felicita Isabel Guevara mantenían una relación de dos años.