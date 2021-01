Magistrada María Eugenia López debe enfrentar audiencia en proceso por faltas a la ética

La magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López deberá enfrentar próximamente una audiencia de formulación de cargos por supuestas faltas a la ética, manifestó el denunciante, Ricardo Fuller.

Versión impresa

"Para la fecha en que yo presenté la acusación particular contra López, el 12 de diciembre de 2012, el Registro Público certificó que ella operaba en unas seis sociedades, en cuatro de ellas como agente residente y en dos como tesorera, y la norma que regía que en ese momento impedía que un funcionario del Poder Judicial ejerciera la abogacía, ya que la función de ser agente residente está reservada solo para abogados", explicó el denunciante.

López Arias, según el jurista Fuller, específicamente ocupó el cargo de tesorera de las sociedades Cía Interprete S.A. y The Translator Corp, así como agente residente de las sociedades Bior S.A. Aravi Deo Group S.A., Diálisis y Transplantes, S.A., y Diagnóstico S.A.

Fuller agregó que lo que la censuraba en ese momento, es el hecho de que López, quien fue juez, magistrada y abogada con muchos años de experiencia, "no podía decir que ella no sabía que estaba en esas sociedades y tampoco podía decir que ella no sabía que debía renunciar a esas sociedades anónimas".

El jurista añadió que eso es algo que se cae de su peso, ya que el 26 de diciembre del año 2012, es decir 14 días después que él la denunció, la misma presentó la renuncia a dichas sociedades anónimas en el Registro Público.

"El tema se torna más visible cuando un año después que admiten la acusación y le permiten a ella presentar sus descargos, ella dice que esas sociedades eran inexistentes de hecho, porque no habían pagado Tasa Única por unos 10 años, pero la pregunta que me hago yo, es si las sociedades estaban disueltas de hecho, ¿por qué ella renunció días después de que le presenté la denuncia", explicó.

Añadió que con esto, es más que evidente que López estuvo tratando de tapar el "error" que la conllevó a incurrir en la falta a la ética por la cual la denunció.'

12

de diciembre del año 2012, el abogado Ricardo Fuller denunció a María Eugenia López. 6

eran las sociedades en las cuales López aparecía registrada, según indicó el denunciante.

Ricardo Fuller indicó que luego de esto, la hoy magistrada de la Sala Penal se apoyó en el tecnicismo de que él supuestamente no había jurado, "cuando desde el primer acto había jurado que los cargos los manifestaba bajo la gravedad de juramento".

VEA TAMBIÉN: ¿Cómo quedaron divididas las fases de vacunación contra la covid-19 en Panamá?

Luego de esto, según el denunciante, la Corte Suprema de Justicia dijo que era procedente conocer de la acusación contra la magistrada López y quedó pendiente en la etapa de la respectiva audiencia.

"En esa audiencia es que a ella se le formulan los cargos directamente, se le da la oportunidad de que reitere sus descargos y se entra en una práctica de pruebas... al final de la audiencia se dan unos alegatos y la Corte Suprema debe tomar una decisión en ese mismo momento", precisó.

Enfatizó que un punto importante es que instituciones como la Dirección General de Ingresos y el Registro Público certificaron que las sociedades no estaban disueltas, sino vigentes. Mientras que en el Ministerio de Comercio e Industrias se certificó que dichas sociedades tenían un aviso de operación vigente.

"Lo que significa que por un lado ella era magistrada del Tribunal de Protección al Consumidor y por el otro lado, ella era abogada y agente residente de empresas que podían ser consideradas proveedores, algo que riñe con el comportamiento ético que debe tener un funcionario público con este tipo de investidura", expresó.