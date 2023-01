Mayer Mizrachi: 'Justicia demorada, es justicia rechazada'

El empresario Mayer Mizrachi, manifestó que una justicia demorada, es una justicia rechazada, esto luego de que han pasado más de tres meses de que el Segundo Tribunal Superior no resuelve una apelación presentada en el proceso que se le sigue.

En octubre pasado, la juez adjunta tercera liquidadora de causas penales, Celia De La Rosa Mendieta, declaró probado un incidente de nulidad interpuesto por la defensa de Mizrachi, en el cual se declaró nulo todo lo actuado en el proceso que se le sigue al empresario.

Esta nulidad absoluta fue declarada en el caso que se le sigue por supuesta corrupción de funcionarios públicos y blanqueo de capitales, en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), un proceso que se armó en el Gobierno de Juan Carlos Varela.

Decisión que fue apelada por la Fiscalía y hasta la fecha el Segundo Tribunal Superior no se pronuncia sobre la misma.

“Estoy muy preocupado. Pocos saben esto, pero desde octubre de 2022 cerraron mi caso en virtud de una triple investigación de un mismo hecho. Sin embargo, apelaron la decisión y lleva más de 3 meses en el Tribunal Superior, sin resultado alguno. Justicia demorada es justicia rechazada”, expresó Mayer en su cuenta de Twitter.

El empresario dijo que no se puede quedar callado ante lo que le está sucediendo, esto aunque le traiga consecuencias.

“Es hora de hablar, ya yo no me puedo quedar callado de esta vaina, se supone que si Mayer se queda callado, nadie lo va a joder con sus temas legales, a mí ya no me importa, yo necesito decir las cosas como son. Hace tres meses a mí me decidieron un fallo a mi favor, una nulidad constitucional absoluta que tumba el caso, esto en virtud de que mi caso fue investigado en tres instancias separadas, algo que es inconstitucional”, comentó.

Agregó que lo único que él quiere saber es que si después de ocho años que él ha estado peleando sus derechos en la justicia, esta demora es correcta.

“La justicia demorada, es justicia rechazada, yo solo quiero saber si tengo que esperar ocho años más”, explicó.

Hay que recordar que durante todo el tiempo que ha durado este caso, no se han encontrado pruebas que vinculen a Mizrachi a un supuesto delito.

Incluso un propio peritaje de Medicatura Forense del Ministerio Público demostró que el software de Criptext fue entregado, se utilizó y sigue en funcionamiento.

