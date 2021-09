Mayer Mizrachi revela quiénes armaron caso en su contra

El expresidente Juan Carlos Varela y la exprocuradora Kenia Porcell, encabezan la lista de personas que armaron el caso contra el influencer y empresario Mayer Mizrachi y por el cual estuvo incluso detenido varios meses en la cárcel La Picota, una de las más peligrosas de Colombia.

Versión impresa

Mayer posteó recientemente en su cuenta de twitter la lista donde además de Varela y Porcell están: la excanciller Isabel De Saint Malo, la fiscal Tania Sterling, la jueza Alina Hubiedo, el exministro de la presidencia Álvaro Alemán, Rolando López, el excontralor Federico Humbert, el fallecido abogado Rogelio Saltarín, Gisela González, Ruth Rodríguez y el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Irving Halman.

Mayer Mizrachi el pasado 31 de agosto hizo público el fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, donde decretó la nulidad de lo actuado en el caso y ordenó el archivo del expediente tras no existir prueba de ningún delito.

"6 años luchando contra viento y marea, sudando lágrimas y sangre, encarcelado en Colombia y sin poder salir de Panamá y FINALMENTE se hizo justicia. Le ganamos a la manipulación jurídica y la persecución política que inició Varela, Saltarín, Halman y Porcell…", escribió en al conocer la noticia recientemente.

Pero esta semana, tras una entrevista en Telemetro, manifestó "por seos años me arrastraron, difamaron, violaron mis derechos, me encarcelaron y condenaron mediáticamente. Los medios jamás me dieron la palabra, el beneficio de la duda, ni derecho a réplica. Ahora que se hizo justicia, con lujo de nombres y apellido digo la verdad como es".

Mizrachi agradeció a la televisora "por darme el espacio mediático para decir la verdad que jamás se quiso divulgar. "No me filtraron, no me jinetearon, no frenaron, ni intervinieron— a pesar que lo que decía era políticamente incorrecto. Gracias".

Al cuestionarlo sobre si demandará al Estado panameño, el influencer y especialista en informática, anunció que buscará que se haga justicia en el caso seguido en su contra durante seis años, y consideró que nada de lo que haga le va a devolver el tiempo, lágrimas, sueño y tranquilidad que le robaron.'

6

Años luchó Mayer Mizrachi judicialmente. 2014

Mizrachi le pidió a Halman una reunión y nunca este respondió.

Mizrachi dijo que "sí hubo un peculado y fue por parte del exdirector de la AIG Irvin Halman y su omisión en dejar de usar el software, en no ejecutar la fianza de cumplimiento y encima, por contratar una firma particular para querellarme".

VEA TAMBIÉN: Yanibel Ábrego asegura que le ganarán a Roux en el 2023

El 28 de octubre de 2014, Mizrachi en una carta enviada a Halman, le pidió una reunión para ponerse a disposición sobre el contrato realizado entre el Gobierno Nacional y su empresa Cliptex para el suministro de una plataforma de seguridad.

El joven empresario mostró en redes sociales otra carta y dijo "esta fue la octava y ultima vez que le rogaba a Irvin Halman, exdirector de AIG, que reanudara el uso de Criptext. En vez de darme una reunión, me dio una demanda penal".

El Ministerio Público investigó a Mayer Mizrachi, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado relacionado con la instalación de un programa informático de seguridad denominado Criptext.

El caso de Mayewr forma parte de una gran cantidad de expedientes penales que supuestamente armó la "procuraduría paralela" que tenía como objetivo perseguir políticamente a muchos allegados al Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

"Arriba hay un Dios que de todo se encarga. Rojo no se quita con rojo. Yo no le haré a mi enemigo lo que mi enemigo me hizo a mi. Haré justicia, pero sin perder el honor ni sobreponerlo sobre la importancia de construir un mejor futuro— a pesar del pasado", afirmó Mizrachi en uno de sus tuits.

VEA TAMBIÉN: Autoridad de Aseo necesita de la tecnología para cobrar su tasa de morosidad

Tras las revelaciones de Mizrachi que dejó al descubierto como operaba la "procuraduría paralela" y anunciar acciones legales contra quienes lo perjudicaron, dio a dar declaraciones Irving Halman.

Halman, aseguró que era un empresario honesto, pero nunca justificó en Telemetro las razones por las que presentó la denuncia contra Mayer Mizrachi, pese a que cumplió con el contrato firmado con el Gobierno.

Mizrachi, publicó además una conversación de los Varelaleaks, donde supuestamente Halman le informa al presidente Juan Carlos Varela, cómo marchaba el caso Criptext.

En dicha conversación Halman le decía al exmandatario, que pese a que el Tribunal de Cuentas ordenó el cese del caso contra todos los imputados por supuesta lesión patrimonial, el fiscal Guido Rodríguez, había presentado un recurso, por lo que aún el caso no estaba cerrado en esa instancia.

Halman además le comunicaba a Varela que la AIG también había presentado quejas y recursos ante el Tribunal de Cuentas.

Halman en la conversación con Varela, deja entrever que se debe presionar a magistrados del Tribunal de Cuentas para que fallen a favor de su denuncia y dijo que daría declaraciones a los medios de comunicación tras la audiencia preliminar para según él desmentir a la defensa.

En tanto, Mizrachi, asegura que justicia tardía no es justicia.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!