'Me duele no saber nada de mi madre'

Neblina, una curva peligrosa, exceso de pasajeros y velocidad podrían haber influido en el trágico accidente, en donde perdieron la vida 41 migrantes de diferentes países del mundo, según versiones de sobrevivientes y testigos del lamentable hecho que se registró el pasado miércoles 15 de febrero.

Este lamentable hecho de tránsito se dio cuando los migrantes llegaban de Darién a los Planes de Gualaca, sitio donde las autoridades mantienen un albergue, en donde se les da alimentación y hospedaje.

Otra de las versiones que giran en torno a este accidente, es que el bus que viajó por más de 14 horas desde Metetí hasta Gualaca se habría quedado sin frenos, luego de haberse pasado la entrada del albergue en donde se quedarían los migrantes.

Víctor Juan Velázquez Mina, un joven venezolano sobreviviente del accidente, comentó a medios televisivos lo que se vivió aquella madrugada cuando se registró el hecho.

Velásquez afirmó que no recuerda ni cómo salió del accidentado bus, solo que se levantó, buscó sus pertenencias y luego perdió el conocimiento.

Recuerda con tristeza que un fuerte viento, al igual que un estruendo y los gritos, lo despertó a él y a los demás viajeros.

Esto fue lo que alertó al conductor, que aparentemente, según el testigo presencial de este accidente, se pudo haber quedado dormido mientras conducía.'

Acto seguido, el bus se volcó y se estrelló contra las enormes rocas que hay en la zona.

Aseguró que él y su familia venían sentados en el pasillo del vehículo que los trasladó hasta la provincia de Chiriquí, porque los que venían en los puestos del autobús, eran los que habían podido pagar en efectivo el debido traslado.

Ante esto, Clinton Méndez, cuyos familiares se recuperan en el hospital, dijo que ese tipo de puestos dentro de los vehículos se obtenían tras realizar labores sociales.

En su caso particular, la situación se dio porque en la selva le robaron su dinero y pertenencias.

"Éramos una familia grande y en la selva nos robaron el dinero. Donde estábamos, cobraban mucho para sacar dinero. En los buses hacíamos labor social antes para que nos regalaran un pasaje gratis. Hicimos la labor social entre todos los familiares", expresó el afectado.

De acuerdo con el migrante, a su familia la enviaron de cinco en cinco, dependiendo del bus que salía de la provincia de Darién rumbo a Gualaca.

"En los pasillos era donde veníamos. Ahí nos mandaban. Ellos venían cinco en el bus del accidente y cinco en otro", agregó.

Por su parte, Adriana Quinto, contó que en el bus accidentado viajaban su madre, padrastro y sus dos hermanos menores de edad, quienes salieron hacia el Gualaca el 14 de febrero, luego de estar tres días en Darién, producto de que también habían sido víctimas de robo.

"Hasta este momento yo no sé nada de mi mamá, nada de mi padrastro, de mis hermanos, que están en el hospital, porque los he visto, estado con ellos. Uno de mis hermanos estuvo en cuidados intensivos y ahora está en recuperación", aseveró la venezolana, quién clama porque le den información de su madre.

Quinto afirmó que lo que más le trauma y duele, es no saber nada de quien la trajo a este mundo y de su padrastro.

"Trato de estar tranquila por mis hermanos, mis hijos, mi esposo, mi familia que está aquí, pero no es fácil, es una inquietud que no me deja dormir, que no me deja estar tranquila, a veces no duermo", puntualizó la afectada.

Ayer se conoció que el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) José Vicente Pachar se reunirá con peritos y miembros del Ministerio Público encargados del caso del bus 5B-54 accidentado hace una semana en Los Planes de Gualaca.

Según un comunicado de la entidad, Pachar, también visitará la morgue judicial de David.

Se conoció que una vez finalizadas estas reuniones, se brindará información actualizada del accidente del autobús con migrantes.

La tarde del pasado jueves fue instalado en las afueras de la morgue judicial de David, un contenedor para refrigerar los restos de las personas que fueron extraídos del lugar del accidente y de los dos adultos y el menor que murieron en hospitales.

Como muchos de los cuerpos quedaron desmembrados, las labores de reconocimiento han sido algo lenta, por lo cual los cadáveres están siendo conservados con la debida dignidad que los estándares internacionales.

