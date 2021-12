Ministerio Público gira oficios tras denuncia a fiscales y exfuncionarios señalado por el testigo protegido 'Euro 14'

Algunos oficios han sido girados dentro de las investigaciones surgidas tras la denuncia de la exministra de Educación, Lucy Molinar, contra un grupo de fiscales y exfuncionarios del gobierno de Juan Carlos Varela, señalados por el testigo protegido "Euro 14" por supuestamente haber cometido varios delitos en el caso de compra de granos.

Molinar indicó que acudió el pasado lunes al Ministerio Público (MP) para ver cómo ha avanzado su denuncia y agregó que "parece que va bien, están haciendo su trabajo".

La exministra de Educación también salió al frente de los señalamientos de algunos periodistas que han dicho que el testigo protegido "Euro 14" se retractó de su declaración.

"Yo no sé de dónde algunos periodistas han sacado un cuento de que el testigo protegido "Euro 14" se retractó, mi denuncia está sustentada en el testimonio de ese testigo protegido que contó cómo lo presionó el Consejo de Seguridad Nacional para que me involucrara", explicó.

Añadió que igualmente su denuncia se sustenta en pruebas documentales que están en los expedientes y que demuestran una participación "ilegal e irregular del Consejo de Seguridad" en los procesos que se armaron en esta institución, entre los que figura el que se armó en su contra.

"Yo no sé quién ha dicho que él se retractó, el tipo nunca se ha retractado. Esos interesados en confundir a la opinión pública, no pierdan el tiempo, la verdad va a salir con ellos o sin ellos. Por favor, no jueguen a eso", expresó.

Molinar reiteró que no cuenta con espacio en algunos medios de comunicación, por lo que las personas que se quieran enterar de cómo va su proceso, todos los lunes estará informando a través de su cuenta de Instagram.'

57

personas fueron llamadas a juicio por este caso, cuando la Contraloría mencionó a 17. 2014

a finales de este año Porcell fungió como subdirectora del Consejo de Seguridad.

Otro de los señalamientos hechos por la comunicadora, es que sigue recibiendo testimonios y conociendo personas que "encarcelaron injustamente, que los hicieron cambiar de abogados, les decían lo que tenían que decir para poder salir libre, que recibían visitas de miembros del Ejecutivo con recomendaciones de cómo enfrentar y manejar esto para que salgas, visitas de amigos de miembros importantes del Ejecutivo, que llegaban a decirle por tu bien, por el de tu familia, por tus hijos, tienes que decir esto y ya, esto no es justicia".

La exfuncionaria enfatizó que cuando le quiten el veto informativo, las personas se darán cuenta que lo que sucedió fue terrible y puede representar un daño a mediano plazo muy peligroso, "hoy lo hacen contra ellos, mañana lo hacen contra cualquiera".

No lo dejará así

Lucy Molinar puntualizó que ha recibido llamadas de muchas personas que le han indicado que deje eso así, ya que se está metiendo con la gente del poder en Panamá, que fueron los que respaldaron la actuación de la exprocuradora en el Ministerio Público.

"Es que no puedo, no puedo, no puedo. La diferencia entre un país y la Vecindad del Chavo, es que en un país con una democracia, hay tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Judicial está para administrar las diferencias, para decir esta es la verdad, para asegurarnos que hay alguien que tiene la última palabra y no somos ni tú ni yo, alguien que sustentado en la ley, te dice a ti ciudadano esto es verdadero, esto es falso", puntualizó.

Molinar, de forma contundente, señaló que en las últimas dos semanas ha escuchado historias desgarradoras, "que no sean contadas en algunos medios de comunicación, es otra cosa, pero eso no quita que existen y saben que todo se va a saber, más temprano que tarde", concluyó.

