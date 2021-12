Fiscalía de Los Santos recibe revés en caso de hurto pecuario, le niegan solicitud de sobreseimiento

El juez de garantías, Eduardo Muñoz, negó la solicitud de sobreseimiento provisional hecha por la fiscalía de la provincia de Los Santos, a favor de una persona que se hurto unas 21 reses.

La decisión del juez Muñoz se dio con en base el articulo 354 del Código Procesal Penal, que indica expresamente que: "Cuando la víctima o él querellante debidamente constituido se oponga a la petición de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público (MP) el juez remitirá nuevamente las actuaciones a esta institución para que un plazo de quince días (15), otro agente fiscal conozca y revise lo actuado.

La solicitud de sobreseimiento en este caso por parte del MP fue sustentada por la fiscal adjunta, Midalis Vergara, así lo indicó el abogado Bredio Alexander Peralta, quien defiende los intereses de la señora Delia Rosa Samaniego.

"Hay que estar claro que la fiscal Vergara no tiene una libre disposición en este caso, ya que están los fiscales coordinadores, Jorge Rodríguez y José González que fueron los que dieron el visto bueno para solicitar este sobreseimiento, esto en conjunto con la fiscal superior de Los Santos, Diana Callender", señaló el jurista Peralta.

El defensor señaló que el MP basó su solicitud en base en que no existió dolo por parte de la persona que vendió las 21 reses que no eran de su propiedad.

Agregó que el MP basó su solicitud en que supuestamente había una confusión sobre quién era el administrador judicial de los bienes muebles que dejó el difunto esposo de la señora Samaniego.

En este sentido, Peralta señaló que existen dos autos del Órgano Judicial donde se reitera que su clienta es la administradora judicial de los semovientes que dejó su difunto esposo.'

La Fiscalía de la provincia de Los Santos, en su defensa para el otorgamiento de dicho sobreseimiento provisional indicó que si bien en un principio hubo elementos de convicción en este caso de hurto pecuario, no se pudieron incorporar nuevos elementos que indiquen que dicha persona no podía vender estas reses, ya que supuestamente era un simple peón de la finca en la cual se realizó la venta de los 21 semovientes.



Ante estos señalamientos del MP, el abogado Bredio Alexander Peralta respondió que es falso que se trate de un simple peón, ya que el mismo tenía pleno conocimiento de que las reses no eran de su propiedad.