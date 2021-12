Siguen denunciando más irregularidades en caso armados en el Gobierno de Juan Carlos Varela

La manipulación de expedientes por parte de entonces funcionarios del gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, siguen saliendo a la luz en los diversos procesos que se desarrollan en el Órgano Judicial.

En esta ocasión, el empresario Ricauter Grajales denunció cómo fue víctima de presiones dentro de un proceso que enfrenta desde hace algunos años y que, según él, fue "fabricado" en la administración de Varela, por el exdirector del Sistema de Protección Institucional (SPI), Eric Estrada.

Agregó que en su caso, el proceso se armó con pruebas falsas y firmas que fueron alteradas a sabienda de que estaban simulando un hecho punible.

"Afortunadamente después de varios años de estar enfrentando este proceso, hemos tenido la oportunidad de demostrar nuestra inocencia y sobre todo demostrar cómo este caso fue manipulado, cómo han utilizado al SPI y los fiscales que han sido cómplices, en aquella ocasión el fiscal Javier Mitre", explicó el denunciante.

Grajales en entrevista en NexTv manifestó que su proceso es netamente político, porque querían perseguir lo que había ocurrido en la administración anterior a la de Varela.

Narró que este caso inició cuando supuestamente Eric Estrada encontró unas armas en el SPI, que, según él, no deberían estar allí y con eso inició la investigación.

"Primero, el SPI no es un ente investigador, si él encontró una irregularidad, lo primero que tenía que haber hecho era llamar al Ministerio Público... no lo hacen y se quedan tres meses supuestamente investigando con su asesor legal, el cual compró una de las armas por la cuales nos acusan y cinco meses antes de que no acusaran, este tenía una de estas armas en sus manos", indicó.'

días estuvo Grajales rindiendo declaraciones dentro del caso de armas en el SPI. 2017

inició el proceso contra Ricauter Grajales en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela.

Enfatizó que además supuestamente falsificaron evidencias, ya que pusieron a una persona a firmar como prueba idónea y fiel copia de su original.

"En este juicio tuvimos la oportunidad de traer un testigo que desmiente esa prueba, lo interesante es que él se entera escuchándome en NexTv, donde explique mi caso y a raíz de esto se hizo una investigación interna y se demuestra que esas firmas eran alteradas y no correspondían a los nombres que tenían" sentenció Grajales.

Añadió que esta situación es interesante porque se demuestra que la fiscalía "era un brazo paralelo de la sinvergüenzura".

Recordó que en el momento que fue señalado por este caso su abogado era Roiniel Ortiz, lo que le costó aguantar presiones a los mas altos niveles, desde el Consejo de Seguridad, la Policía Nacional y familiares para culminar su relación con el jurista antes mencionado, porque no le caía bien al expresidente Varela .

El empresario, quien dijo ser "desafortunadamente" primo de la exprimera dama, Lorena Castillo de Varela, señaló que en el momento que le dijeron que tenía que cambiar de abogado, le recomendaron contratar a una abogada que decía abiertamente que tenía nexos con el Consejo de Seguridad Nacional y solucionaría este problema.

Grajales puntualizó que en 2019 presentó una denuncia donde dejó pasmado que recibió presiones en la pasada administración para que mencionara a personas de la administración de Ricardo Martinelli, a quienes él no conocía y a cambio de esto, ellos le darían su libertad.

Expresó que así como ha sucedido con el testigo protegido "Euro 14", quien ha denunciado presiones por parte de fiscales, tiene entendido que más personas denunciarán cómo fueron presionados para vincular a allegados a Martinelli.

