Ministerio Público le tiene "terror" a sus propias evidencias digitales y evita que sean expuestas en juicio oral por el caso pinchazos

El Ministerio Público (MP), dentro del caso de los supuestos pinchazos telefónicos seguido al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, tiene "pánico, terror y espanto" de presentar su propia evidencia digital, advirtió el abogado Alfredo Vallarino Alemán.

Ayer el defensor, en el día número 45 de audiencia, indicó que han "desbaratado" absolutamente toda la evidencia digital de la propia fiscalía para este caso.

"En esa evidencia digital nosotros estamos claros que aparece el nombre de Rolando López y se le pidió a la fiscalía esa evidencia digital para evidenciar en el juicio que era una prueba propuesta por ellos mismos y no quisieron presentarla", expresó.

Vallarino indicó que su contrainterrogatorio lo ha estado llevando por temas, primero con la evidencia digital, esto para desacreditar que hubo una persona que previamente manipuló eso.

"¿De dónde vino eso? ¿Quién lo mandó a hacer eso? ¿En qué computadora? ¿De quien en el Consejo de Seguridad Nacional era esa computadora? ¿Cómo aparecieron? "ya las respuestas a esas preguntas las tendrán en su momento", dijo el jurista.

El presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalista (APAP) indicó que la evidencia digital que buscaron presentar en el juicio y a la cual la fiscalía y los querellantes se opusieron, contiene los supuestos correos que el MP aduce como prueba.

"La idea de nosotros era, en efecto, demostrar que existían 'software' que pueden cambiar, alterar y que en efecto se usaron. La defensa va probar todo esto", indicó.'



El expresidente Martinelli reiteró su llamado y en esta ocasión directa a los fiscales del caso para que retiren este caso y admitan que el mismo se hizo al margen de la ley.



El exgobernate, luego de lo ocurrido ayer, volvió a indicar que los fiscales que participaron en este proceso deben ser destituidos. "Son todos unos sinvergüenzas, unos carilimpios como dijo el doctor Arnulfo Arias", explicó.

Vallarino enfatizó que la defensa no tuvo acceso a esa prueba digital hasta ahora y "no la podíamos pedir nosotros antes y ha sido la fiscalía la única que ha conservado esa evidencia digital, hoy esa fiscalía que presentó ese CD no lo quiso presentar al tribunal, pregúntenle ustedes a los fiscales qué contienen esos CDs, que no los quisieron presentar, nosotros igual lo vamos a poder evidenciar".

Agregó que el CD que la fiscalía se opone a que sea revelado, fue el mismo que se presentó en el juicio pasado y se aperturó con el testigo protegido actuando en esa ocasión y "en donde en cada uno de los archivos aparecía como autor Rolando López".

El jurista reiteró que el contrainterrogatorio ha sido "devastador", no solo para el propio testigo protegido, sino también para los fiscales que "han quedado como unos inmorales".

"Aquí han quedado en evidencia una serie de elementos que la defensa buscaba acreditar, entre los que están: que la prueba fue manipulada desde el día uno, que se trabajó todo desde el Consejo de Seguridad Nacional, que era una persona pagada, que era una persona que fue mandada en su momento por el expresidente de esa época y todos los hechos que nosotros buscábamos acreditar, todos han quedado acreditado", expresó.

Agregó que no puede decir nada de lo que pasa dentro de la audiencia, "pero sí les puedo decir que la defensa está supremamente contenta con lo que ha pasado en el día de hoy".

Por su parte, el expresidente Martinelli señaló que espera que el mensaje público enviado a través de las redes sociales no caiga en saco roto y se desista del proceso armado en su contra.

Añadió que continuar con ese juicio le hace daño al país y a todos los que aquí viven. "A mí ya me hicieron daño, pero estoy pidiendo que se desista de este proceso amañado y armado de forma ilegal en beneficio del país", indicó el exmandatario Martinelli.

