Mulino anuncia depuración en estamentos de seguridad

El presidente José Raúl Mulino anunció que realizará un proceso de depuración a lo interno de cada estamento de seguridad, para no dejar que el crimen organizado o el narcotráfico trate de imperar.

Sus palabras se dieron en Colón, durante la toma de posesión del nuevo director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Este proceso irá acompañado de otro para levantar la moral a todos los cuerpos armados del país, agregó el mandatario.

Mulino aseguró que nadie le echa cuento sobre la situación de la Fuerza Pública en su conjunto de la cual fue superior cuando ejerció como ministro de Gobierno y Justicia y luego como ministro de

Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal.

"Por 5 años trabajé hombro a hombro con todos ustedes y siempre dije vamos en vez de vayan", señaló.

No obstante, reconoció que el país de hoy es diferente al de 15 años cuando fue ministro, ya que en aquel momento las amenazas no eran de la misma intensidad que hoy y existía penetración del delito, pero no en la cantidad de hoy.

Le dijo a los uniformados que el respeto se gana con hechos y no con rangos afirmando que así como nadie puede ser más que ellos, tampoco deben abusar de su autoridad ante los ciudadanos.

Estos procesos irán acompañados de dotar a la Fuerza Pública con los equipos necesarios y pagar los seguros que correspondan.

Les solicitó que respeten la cadena de mando que le corresponde a él presidirla y luego al ministro de Seguridad para que todo marche de la mejor manera.

