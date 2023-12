Múltiples nulidades en el caso New Business

La defensa del candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli Berrocal, espera que las nulidades que han sido advertidas dentro del caso New Business, sean resueltas en los próximos días.

Carlos Carrillo Gomila, coordinador del equipo de defensa de Martinelli, afirmó que también se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad, que espera se le dé el trámite ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que sea resuelta conforme a la Ley.

"Paralelo a eso se han seguido dando ciertas actuaciones irregulares del Tribunal Superior que han quedado en entredicho, primero que todo el Tribunal rechazó unas nulidades como conceder el término de 15 días, algo que es sorprendente", dijo.

En medio de la forma irregular como se ha manejado el proceso contra Martinelli, ayer el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial admitió un Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por la defensa del exmandatario contra el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La decisión que tiene fecha del 26 de diciembre y edicto publicado el 27 se indica: "Se concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Lisbeth Kerube Remis, apoderada de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal en la presente Acción de Amparo de Garantías Constitucionales".

Informe

Carrillo se refirió a un informe secretarial del pasado 11 de diciembre, donde se dejó establecido que el expediente digital le hacía falta una gran cantidad de fojas y que eso supuestamente había sido subsanado, algo que es humanamente imposible.

También cuestionó que nadie del Tribunal tomó la iniciativa de corregir esta situación y los magistrados mandan el expediente a la Sala Penal, como si nada hubiese pasado, cuando existe la obligación legal de cualquier funcionario de sanear antes de entrar a resolver cualquier recurso.'

26

páginas tiene el informe secretarial donde se estableció la falta de fojas. 3

son los tomos alterados y manipulados, denunció la defensa de Martinelli.

"Si tu secretaria te dice el mismo día, con un informe de 26 páginas que no está completo, como tu miras para otro lado y lo mandas, peor aún dices, no me importa porque yo escuche una conferencia de prensa y esas argumentaciones ya las habían dado y se dieron por enterados fuera del expediente", comentó.

De forma puntual, Carrillo señaló que esto rebasó el límite de la legalidad frente a una anarquía jurídica en el Segundo Tribunal de Justicia.

Agregó que ellos van a instar a la magistrada sustanciadora, Ariadne García, de que existe este informe secretarial donde se establece que el expediente digital estaba incompleto, para por lo menos que se adecuen a la realidad y actúen conforme a Derecho.

"Es responsabilidad de la magistrada no entrar a resolver un caso con estas nulidades, esto tenía que hacerse de oficio, es más si quieren celeridad, lo tenían que hacer ya, para que van a seguir un trámite, que la propia funcionaria les está diciendo que lo que les di a los abogados no hay cosas que no están en el expediente", acotó.

Carrillo también se refirió a un informe del perito informático, Juan Hernández, que determinó a través de un informe, que ya fue presentado por insistencia ante el Tribunal, donde se indica que en los tomos analizados, se usaron programas que permiten su edición y manipulación.

"El programa que usaron en varios de los tomos, el perito en conclusión señala que luego de revisar las propiedades de los metadatos del USB, podemos afirmar que los tomos 176, 178 y 181 fueron generados por formatos PDF por software usados para la edición y modificación de archivos PDF, estos software no son para escaneo masivo y se usan para trabajos puntuales", expresó.

Ante esto que está sucediendo, Carrillo cuestiona el hecho que no se haya mandado a investigar esta situación anómala.

"En alguna investigación, en algún momento se verá cómo esos tomos 176 y 178 contienen la manipulación de acuerdos y de situaciones relacionadas a los testigos que se presentaron en la audiencia. Es más delicado el asunto, porque si tu sumas las graves aseveraciones que ha hecho la defensa, nosotros no consideramos como el Tribunal se ha convertido partícipe de esto".

