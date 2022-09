'No existe causal para expulsar a diputados'

El exfiscal electoral Boris Barrios, coincide con la opinión emitida por Dilio Arcia, en que a los 15 diputados del Partido Cambio Democrático (CD) se les violó el debido proceso y las garantías fundamentales con la decisión emitida por la junta directiva de este colectivo presidida por Rómulo Roux, de expulsarlos y revocarles su mandato.

El actual fiscalArcia en su contestación dentro de la apelación presentada por los 15 diputados, pidió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) declarar nulo todo lo actuado y se ordene el archivo del expediente abierto contra los parlamentarios que votaron por el doctor Crispiano Adames, para presidente de la Asamblea en julio de 2021.

Barrios indicó que la opinión del fiscal electoral, Dilio Arcia es en la dirección correcta, toda vez que analizó el caso de los diputados en tres dimensiones.

Señaló que lo primero que ha hecho es que ha hecho un análisis del reglamento interno y "lo hace bien señalando de que si de línea política era lo que alegaba el presidente de cambio Democrático, nunca hubo una línea política, nunca pudieron acreditarlo".

"Nunca pudieron acreditar que hubo una línea política por consenso o por votación dentro de la autoridad que le tocaba tirar línea dentro del partido, eso nunca se dio. Esa es la mejor conclusión que parte del análisis del estatuto del partido", aseveró.

Agregó el letrado que la segunda parte es la ley electoral panameña.

"En efecto, si bien la ley electoral contempla la revocatoria de mandato, también contempla una serie de condiciones que deben cumplirse, que no se cumplieron y aparte se viola el debido proceso por parte del Tribunal de Ética de Cambio Democrático".'

5

de septiembre pasado, el fiscal Arcia emitió su opinión en el tema de los 15 diputados.

2021 los diputados votaron por Crispiano Adames, para presidente de la Asamblea.

De forma puntual, Barrios precisó que la Constitución Nacional no permite la revocatoria de mandato, ni la expulsión contra diputados por razón del voto que emitan en el hemiciclo legislativo.

"Un diputado puede ser expulsado y revocado del mandato por un partido, estamos claros en eso, pero por la única razón por la cual no lo pueden hacer, es por el voto que depositen en el hemiciclo, porque eso entra dentro de la autonomía institucional y del derecho que tiene el diputado al haberse ganado la representación política", puntualizó el jurista.

Reiteró que en razón de estos puntos, está de acuerdo con la opinión emitida por el fiscal Arcia.

"Me preocupaba que por línea política fueran a tomar una decisión que fuera diferente", expresó.

Sin embargo, el exfiscal electoral mencionó que hay que recordar que este pronunciamiento se da en concepto de una opinión y no es un fallo y el que debe fallar en este tema es el Tribunal Electoral.

"La Fiscalía Electoral por ley debe emitir una opinión, la opinión no es vinculante, no obstante el Tribunal Electoral puede tomarla en cuenta o puede no hacerlo, dependiendo. Por lo general lo que hace el fallo de el Tribunal Electoral es hacer referencia a lo que opinó la Fiscalía General Electoral al respecto, porque forma parte de la sustanciación del expediente y cuando el Tribunal Electoral dicta su fallo debe hacer un recuento cronológico de lo que se ha dado en el expediente y allí entra a hacer referencia a la opinión de la Fiscalía General Electoral", concluyó.

En su opinión, Arcia también mencionó que en este caso contra los 15 diputados, se ha dado una clara extralimitación de organismos internos del partido Cambio Democrático que vulneran derechos y garantías fundamentales, exceso de poder por parte de algunos de sus miembros y violación de la Constitución Nacional.

