Órgano Judicial trata de influenciar en elecciones 2024

El abogado Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa del candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli, manifestó que no es permisible que el Órgano Judicial participe en una contienda electoral, para tratar de descalificar por encima de la Ley, aspiraciones y debates políticos.

Las declaraciones de Carrillo se dan luego de que en una jugada nunca antes vistas en la justicia panameña, el magistrado Manuel Mata Avendaño, decidió dar el termino de 15 días seguidos para cinco de los investigados en el caso New Business, para que presenten su casación.

Además de esto, también decidió darle a los involucrados el expediente en una memoria USB y no físicamente como siempre se ha hecho.

“Nuestra censura como abogados responsable parte del equipo de defensa de Ricardo Martinelli, es ante esta situación por encima de la Ley, denunciarlo públicamente, independiente que a partir de la fecha estamos interponiendo todos los recursos, querellas y denuncias a nivel local e internacional, para evitar esta situación”, argumentó.

Carrillo señaló que no va haber abogado alguno que se atreva a discutir que por lo menos tienen derecho a los 15 días sucesivos para formalizar la casación.

“Ojo, este no es el único expediente de 380 tomos, yo he tenido otro caso, hace dos años, que me entregaron más de 400 tomos físicamente y jamás, a pesar de existir las leyes correspondientes se ha negado a la defensa a recibir los expedientes en físico”, dijo.

Agregó que más en procesos como este, donde en la audiencia, se denunció la manipulación y el no acceso de la defensa a los documentos.

“Con esta maniobra se estará consolidando la impunidad en cuanto al derecho de defensa y respetar ese derecho de Ricardo Martinelli a defenderse”, señaló.

El letrado afirmó que por su formación y de todas las personas que lo acompañan en la defensa, tienen que respetar la Ley, pero tienen que denunciar que no se está respetando.

“Ya ni siquiera no se están respetando las reglas, ya no se están respetando ni las mínimas reglas que jamás se habían discutido en Panamá. En este país, ni el sistema judicial, ni los servidores públicas judiciales se merecen lo que han tenido”, concluyó.