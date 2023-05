Panamá no trabaja en prevención de violencia

Panamá es un país que no trabaja en la prevención de la violencia, lo que lleva a hechos como el registrado el pasado lunes en el sector de los Andes, donde una persona adulta agredió a una menor de 13 años.

Ante esto, la psicóloga forense, Lesbia Isabel González, manifestó que no se sabe hasta cuando en Panamá se va aguantar los efectos de no trabajar en la prevención de la violencia.

"Estas personas como el caso registrado en Los Andes, solo son producto de que no hay ningún trabajo de orientación, educación, etc, para prevenir este tipo de hechos, ya que la gente esta muy llena de ira, rabia, dolor , ansiedad y no tienen ningún escape o un lugar dando atenderse este tipo de conductas", dijo.

Contrario a ver de que manera se mejora esto, la experta indicó que todo los días lo que se ven en el país es falta de agua, el problema de la basura, la situación económica, etc, que agravan el tema de la violencia, que muchos ellos viven en su casa.

"A mí no me queda la menor duda que tanto en la casa de la joven agresora, como la de la menor agredida, hay violencia", argumentó la psicóloga.

Agregó que se entiende que el caso registrado en los Andes fue producto de una riña de menores de edad, en la que intervino la persona mayor de edad, tratando de hacer justicia.

Indicó que esto en nada soluciona el problema, por el contrario lo pone peor, ya que la "violencia genera más violencia y lo más seguro es que ahora salga otra persona que quiera hacer justicia por esta agresión".'

De forma puntual, González comentó que el tema del incremento de la violencia, es un problema que no está atendiendo.

"Panamá no está atendiendo a su gente, no le está dando salud mental y cada vez vemos más casos como el de la agresión en los Andes. Ella salvó su vida de a milagro, pero quedará marcada y será muy difícil su recuperación emocional", afirmó la psicóloga.

Un tema que le llama la atención, es que de no haber intervenido el guardia de seguridad que logró neutralizar a la agresora, otro hubiese sido el desenlace en este hecho de violencia.

"Hasta el guardia de seguridad estuvo en peligro, ya que pudo haber sido víctima de la agresora la cual estaba endemoniada, como decimos en buen panameño", expresó la experta.

No fue por un hombre

En medio de la ola de comentarios que generó el incidente, la hermana de la menor hizo algunas aclaraciones a través de un video que fue publicado en las redes sociales.

"En ningún momento fue por hombre", afirmó.

"Fue una pelea normal de niñas ocurrida el pasado viernes", dijo la hermana de la menor agredida.

Las niñas ya habían tenido un altercado cuando cursaban el segundo grado de la educación primaria.

Además, las familias de ambas menores de edad se conocen.

La denunciante afirma que tras el incidente, la menor recibió amenazas por parte de la familia de la otra niña. La mujer de 22 años, hermana de la otra menor involucrada en la riña del pasado viernes, fue quien cobró la supuesta revancha", narraron familiares de la menor agredida.

La madre de la menor agredida confirmó que su hija fue citada por la otra menor en el lugar del incidente donde supuestamente se daría la revancha, no obstante, su hija fue sorprendida por la mujer mayor de edad.

"Yo creo que mi hija se dejó llevar, pero no entiendo cómo una persona adulta se va a parar en un parada con un exacto para dañar la vida a una niña", dijo la madre de la menor.

Tentativa de homicidio

La Fiscalía Regional de San Miguelito logró la medida cautelar de detención provisional para una mujer de 22 años de edad, a quien se le legalizó la aprehensión y se le imputó cargo por el presunto delito de homicidio doloso agravado en grado tentativa, en perjuicio de una niña de 13 años de edad, en audiencia realizada bajo reserva.

En el desarrollo de la audiencia, el fiscal Superior de San Miguelito, Humberto Rodríguez Batista, acompañado del fiscal de Circuito, Enrique Chen, se basó para la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales tales como, el riesgo de destrucción de prueba, el peligro que representa para la víctima y sus familiares; así como la naturaleza grave del delito.

El fiscal Rodríguez Batista indicó ante el Juzgado de Garantías que el hecho ocurrió en un lugar y hora concurrido por muchas personas en perjuicio de una víctima que por su edad es una persona vulnerable y que su agresora se valió de su condición de ventaja sobre la misma para realizar el delito.

Agregó que de no ser por la acción inmediata del agente de seguridad, el hecho pudo tener consecuencias mayores.

