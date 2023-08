Panamá se gasta más de $27 millones en los migrantes irregulares

El Estado panameño ha gastado unos 27.2 millones de dólares en los más de 326 mil migrantes irregulares de diferentes nacionalidades que han transitado por la espesa selva del Darién en lo que va del año 2023.

Por cada migrante irregular que ingresa al país, el Gobierno Nacional está gastando la suma de $83.50, así lo dio a conocer la subdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM), María Isabel Saravia.

Mientras que en lo que va de este año, el Gobierno ya se han destinado más de 70 millones de dólares en el tema migratorio.

Hay que recordar que Panamá es el único país dentro del flujo migratorio que les brinda alimentación y hospedaje durante su trayecto por el territorio a estas personas que tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos (EE.UU.) en busca de mejores días.

De las más de 320 mil personas que han transitado este año por el país, son en su mayoría de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, haitiana, China y colombiana.

Ante el descontrol que se ha dado con el flujo migratorio en el país, la subdirectora de Migración, informó que las capacidades han llegado al límite y se han vuelto insostenible.

Saravia puso en duda las ayudas de millones que se pregonan ha recibido Panamá, porque lo concreto es que la suma no es más de $1 millón, "lo otro son asesorías y capacitaciones cuando lo que necesitamos es auxilio".'

326

mil personas han pasado este año por la selva del Darién, según las autoridades. 500

dólares paga supuestamente cada una de estas personas en Colombia para entrar a la selva. 70

millones de dólares a gastado el Estado panameño en lo que de este Gobierno en migrantes. 266

kilómetros es lo que caminan los migrantes al atravesar la peligrosa selva del Darién.

La subdirectora de Migración reclamó la cooperación de Colombia para mitigar la migración, porque de la reunión trilateral que hubo en abril entre Panamá-Colombia-EEUU no hay resultados reales.

Explicó que "la frontera jamás ha estado abierta, nosotros tenemos la mayor barrera natural del continente, que es el Parque Nacional Darién, cuando nosotros hablamos de cierre de fronteras tiene que haber una cooperación del otro Estado".

Es un problema sumamente complejo. Mientras las causas estructurales que originan este tipo de movimientos irregulares no sean solucionados ... es muy difícil poder realmente decir que esto va a acabar, añadió la funcionaria.

El Estado panameño tiene por obligación de alguna forma resguardar la vida, honra y bienes y este es un patrimonio no solamente de los panameños, sino de la humanidad, que es el Parque Nacional Darién...se van a tomar medidas, comentó Saravia.

La funcionaria dijo que esta semana se esperan anuncios sobre el tema.

Nada de humanitario

Quién también cuestionó la situación que está pasando con los migrantes irregulares, fue la propia directora del SNM, Samira Gozaine, quien dijo que no hay nada humanitario en seguir permitiendo esta migración.

Comentó que para poder hacer un alto real o por lo menos hacer una contención que les permita realmente ayudar a estas personas, se requiere que todas las naciones se involucren en este tema, sobre todo Colombia.

Expresó que los organismos internacionales los quieren organizar y decirles qué hacer, más no ayudan en fondo e intervenciones reales sobre el tema.

Estos entes mundiales vinculados al tema migratorio y de derechos humanos "son los mismos que en Colombia les dan pastillas anticonceptivas a las mujeres porque dicen que las van a violar" en la selva, "o sea, estamos perdiendo el norte de lo que son los derechos de la gente", aseveró la directora de Migración.

Otro tema que preocupa con está migración, es la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que se exponen no solo a la muerte, sino también a ser abusadas por grupos delictivos en la zona.

En este sentido, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, dijo sentirse consternada y preocupada por el paso de 60 mil niños por la selva de Darién, y que de esos, hay 30 mil niños que tienen entre dos y siete meses de haber nacidos.

Se presume que su hijo intentó matarla

En cuanto al caso de la adulta mayor cubana que fue abandonada en medio de la selva, Gozaine argumentó que se presume que su hijo trato de matarla, porque era un peso para él en medio del recorrido.

"Cuando tu estas en una condición de la loma de la muerte, donde tu mismo no puedes subir y tienes que cargar a alguien, mira la desesperación de ese muchacho, yo no juzgo, no se lo que se siente al estar en esa situación", dijo.

La señora aún se encuentra en el hospital porque no puede caminar, el hijo mantiene su pasaporte, no se lo ha traído, no la pueden sacar hacia Cuba porque ella no quiere regresar a ese país, la misma quiere ir a Brasil donde su hija vive, pero ella no es ciudadana brasileña, por lo que hay un tema diplomático que sortear.

Sumado a este caso, está el de otro niño que su mamá lo dejó abandonado en medio de la selva.

La madre es sordomuda y el niño estaba en una piedra llorando porque no encontraba a su mamá. La misma fue ubicada más adelante, con dos días de camino después de haberlo abandonado en la selva.

La funcionaria le hizo un llamado a los organismos internacionales, pues se necesita proteger a los niños.

"Los niños no tomaron decisiones, no decidieron dejar las escuelas, dejar su hogar, los niños hay que protegerlos y tenemos que ponernos firme para que estas personas con los niños no pasen", acotó.

Los testimonios de los migrantes son de terror: muertos en el camino por accidentes, ataques de animales o de criminales; suicidios, mujeres y menores violados, infantes o ancianos abandonados, recordó la funcionaria.

