Patria Portugal: 'He tratado de hacerte justicia, papá'

Decepción, impotencia y frustración ha vivido, durante tres décadas, Patria Portugal, exigiendo justicia por el asesinato de su padre Heliodoro Portugal, hecho que se registró durante la época militar.

Helidoro Portugal, crítico y duro opositor al régimen militar, desapareció físicamente un 14 de mayo de 1970, es decir, hace unos 52 años atrás.

El 10 de mayo de 1990, la hija de la víctima, Patria Portugal, denunció ante la Fiscalía Primera Superior de Panamá, la desaparición física de su padre. Por más de 30 años, la afectada mantuvo una lucha en busca de que se le hiciera justicia a la memoria de su padre.

Algo que logró a medias en instancias internacionales, luego de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2008, condenó al Estado panameño por este caso.

A pesar de esto, la hija de la víctima continúo buscando justicia, hasta que logró que se iniciará un proceso legal con la finalidad de dar con los responsables.

Siendo así, logró que los días 26 y 27 de abril se llevara a cabo un juicio a cuatro personas investigadas por este hecho.

Originalmente, en la vista fiscal, el Ministerio Público había solicitado juicio para 7 personas, de las cuales sobreviven 4 que fueron las que enfrentaron el juicio.'

52

años de la desaparición física de Heliodoro Portugal se cumplen el próximo 14 de mayo.

30 años indicó Patria Portugal que tiene de estar tratando de buscar justicia para su padre.

Un jurado de conciencia del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró, el pasado miércoles, no culpables a los cuatro exmilitares quienes habían sido acusados por la desaparición, secuestro y asesinato del dirigente Heliodoro Portugal, durante la dictadura militar.

Cabe indicar que con este resultado, Pedro Del Cid, Lucinio Miranda, Gabriel Santos y Pablo Garrido G. quedan libres y sigue en el misterio quién o quiénes fueron los asesinos de Heliodoro Portugal.

Patria Portugal, hija de la víctima, indicó que la decisión tomada por las autoridades judiciales le deja una sensación de frustración, dolor e impotencia.

Recordó como su padre fue privado de su libertad en el café Coca Cola, Santa Ana, hasta que fue trasladado al cuartel de los Pumas, en Tocumen, información que está documentada por las personas que, junto con Heliodoro Portugal, fueron torturadas en este lugar.

"Eran 10 imputados, entre los que estaban Manuel Antonio Noriega, otras personas que murieron y los cuatro que fueron llevados a juicio, los cuales fueron vinculados por las personas que estuvieron en la celda con mi papá. Los mismos tenían una vinculación directa, pero ellos nunca quisieron hablar", narró con nostalgia la afectada.

Con voz quebrada, la hija de la víctima indicó que desde hace 32 años ha estado luchando contra un sistema de justicia, tratando de buscarle justicia a su difunto padre, algo que no ha conseguido.

"Yo inicié esta lucha cuando yo tenía 26 años, esto ha sido agotador, desgastante, el alma se te parte en pedazos, te decepcionas, luchar contra un sistema, contra los poderes del Estad, es tan duro y difícil. Estoy viendo que más puedo hacer frente a una decisión que no tiene apelación", expresó.

"Yo soy muy creyente, hablo con Dios y con mi padre y le he dicho, yo he luchado tanto, esa niña te espero, he luchado, yo soy una mujer fuerte, la vida me ha hecho fuerte, pero yo quería que vieran, era a esa niña de seis años que perdió a su padre. Yo he tratado de hacerte justicia papá", enfatizó Patria.

Evalúan acciones

Arturo Saurí, abogado de la familia Portugal, manifestó que fue una sorpresa la decisión del jurado de conciencia que libraron a cuatro sindicados del homicidio de Heliodoro Portugal.

"Fue una decisión discutida; se tomaron cuatro horas para deliberar, lo que da la impresión de que no fue determinante", interpretó el jurista.

La decisión del jurado de conciencia en este proceso es irrecurrible. "Solamente, existe la posibilidad de una revisión penal, bajo escenarios específicos", puntualizo el abogado.

Sin embargo, se evalúan otras consideraciones respecto a la formulación de los cargos que se le hicieron a las cuatro personas que fueron absueltas.

Dijo que esta acción pueda ser presentada, ya sea a nivel interno o externo (justicia internacional).

De todas formas, es una decisión que se debe analizar muy bien antes de tomarla, dijo Arturo Saudí.

"Me tengo que sentar a conversar con la familia y evaluar este y otros asuntos", dijo de forma puntual el abogado defensor.

