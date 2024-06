Persiste en Panamá la justicia del telefonazo, lamenta Mulino

Un parapeto de justicia impera actualmente en Panamá, lamentó este miércoles el presidente electo José Raúl Mulino, durante la conmemoración de los 37 años de la creación de la Cruzada Civilista.



Durante su intervención, Mulino recordó aquella frase de Arturo Hoyos: "la justicia del telefonazo", la cual a su criterio sigue hoy más vigente que nunca.



"La justicia del telefonazo rige hoy en día. Los jueces no juzgan conforme al derecho sino condenan, aupados por ciertos sectores para los cuales la justicia es buena cuando les conviene y una porquería cuando no les satisface", expuso.



Y tras haberlo vivido en carne propia, el mandatario dijo que no quiere que ningún otro candidato a puesto de elección popular pase por ello. Recordó que lo experimentado refleja la descomposición absoluta de las estructuras jurídico-políticas del país.



Para el mandatario lo más doloroso es el concurso de muchos para participar en este tipo de aventuras. De hecho una persona que tuvo una oferta para descalificarlo de las elecciones lo puso en conocimiento de estos planes.



Sin embargo, Mulino subrayó que esta página ya la pasó, aunque no la olvida y guarda importantes reflexiones, sobre todo de la hipocresía social.



"So pretexto de principios y planteamientos vacíos se ha hecho mucho daño", agregó el mandatario.



En este sentido, Mulino rememoró sus seis meses de prisión y las charlas que tuvo con sus amigos de cárcel.

Recalcó que en su caso salieron a granel buscando abogados para decir que se había equivocado la Corte, limpiándose con el Código Procesal.



"Cuando te obligan a defecar en una cesta de basura, en frente de los demás, eso es peor que un escopetazo. Cuando te retrasan la comida para que la comas fría, como me pasaba, eso es un escopetazo de perdigones al alma. El rosario es grande", añadió.



La aspiración de Mulino es que todos los panameños sean iguales ante la ley y no víctimas de la persecución política.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!