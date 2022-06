Piden al procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo investigar a Jorge Luis Quijano

El exadministrador de la Autoridad Canal de Panamá (ACP) Jorge Luis Quijano, debe ser investigado por la posible comisión de dos delitos relacionados con corrupción durante su gestión.

Uno de los primeros que reaccionó, tras la denuncia hecha por el empresario Mayer Mizrachi, sobre el supuesto negociado de $15 millones para la compra de un software llamado Quintiq, el cual nunca fue utilizado en la ACP, fue el comentarista político Juan Carlos Tapia.

A través de su cuenta de Twitter, Tapia señaló que frente a lo denunciado por Mizrachi, el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, debió haber citado a Quijano para que rinda declaración.

"Si lo que dice Mayer Mizrachi es cierto, de que el exadministrador del Canal Quijano, pagó millones de dólares con fondos del Canal de Panamá, un software, que no usó, debiera ya estar citado por el procurador declarando por este supuesto delito. ¿Se atreverá el Procurador?" cuestionó el comentarista.

Otro que reaccionó a esta denuncia fue el abogado y exfiscal Neftalí Jaén, quien coincide con Tapia de que el procurador Caraballo debe citar a Quijano para que explique lo denunciado. "Procurador Javier Caraballo, aquí hay una "noticia criminis" que, presta causa para iniciar una investigación, por la posible comisión de un delito de peculado, en contra de la administración pública.

Por su parte, Mayer Mizrachi, a través de su cuenta de Twitter, denunció que luego de los señalamientos hechos por la contratación de un software por unos $15 millones en la ACP, el cual nunca se ha usado, hay quienes han tratado de desprestigiarlo y cuestionar su credibilidad.

"Hoy (ayer) verán múltiples intentos de desprestigiarme y cuestionar mi credibilidad. Esto es un resultado de lo efectivo que fueron mis declaraciones el día de ayer (lunes). Como no pueden controvertir mis argumentos, intentarán destruir mi imagen, mi credibilidad y desviar la atención", dijo el empresario.'

Mayer indicó que contrario a lo sucedido en la ACP, Criptext costó $200 mil, se ejecutó y por eso fue procesado e incluso encarcelado en Colombia.

La denuncia pública de Mizrachi quedó sustentada en un cuestionario elevado al actual administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, donde se le solicitó información sobre dicho contrato.

El mismo expresó que el programa Quintiq no fue implementado en la ACP, esto al dar respuesta a un cuestionario hecho por la diputada Zulay Rodríguez.

Denuncia negociado

Quien también hizo fuertes señalamientos en contra del exadministrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, fue el diputado del PRD, Raúl Pineda,q uien denunció un supuesto negociado que él mismo habría realizado junto a uno de sus hijos. "Lo que el señor administrador del Canal no dice, es que su hijo era el abogado, que él le compró 30 remolcadores, eso él no lo dice aquí, yo no estaba en esa lista, ni estaba en esa comisión cuando él fue, pero el señor debió decir que su hijo, que tiene el mismo nombre que él era el representante legal que compró 30 remolcadores y que se ganaron 50 millones de dólares para él y su familia", denunció Pineda.

El diputado dijo que eso sí lo puede señalar con propiedad y si gustan hacen un debate público, él presenta los documentos de este supuesto negociado de Quijano con su hijo. "Cuando un millonario lo hace, son negocios", reiteró.

