Piden que se declare 'urgencia notoria' el tema de las desapariciones de personas en Panamá

El Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, a través de su presidenta, Briseida Barrante, hizo un llamado al Estado para que declare como “urgencia notoria” el tema de las desapariciones de mujeres y niñas.

Barrante señaló que este es un tema que se ha vuelto “insostenible”.

“El que tiene sangre en sus venas tiene que estar hirviéndole porque es una preocupación. Esas jóvenes, mujeres y niñas que han desaparecido hoy en día se han convertido en hijas, hermanas y tías del pueblo panameño”, explicó.

Según las autoridades, son más de 40 personas que hasta la fecha se encuentran desaparecidas en Panamá, de las cuales la mayoría son hombres.

Agregó que el Estado panameño no está protegiendo a sus ciudadanos, ya que tiene una obligación que está expresada y firmada en los convenios internacionales, principalmente que es velar por el interés de los Derechos Humanos.

“Estamos altamente preocupados porque es una situación que no ha sido controlada por el Estado panameño, lamentablemente hay una situación de disconformidad y nosotros lo hemos expresado, estamos disconforme por la débil respuesta de las autoridades”, dijo.

"Aquí no se salva nadie, porque es una responsabilidad compartida, de quienes administran el Estado, el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, no es que unos sí, y otros no, ante la alarmante ola de desapariciones. En estos momentos hay 15 mujeres y niñas que no se saben donde están”, agegó Barrante.

Barrante expresó que las declaraciones de las autoridades por este tema son lamentables, ya que no le han dado el empeño que amerita.

De forma puntual, la experta indicó que se encuentran “indignados” por lo que está pasando.

“No podemos permitir que entre el miedo y el pánico en la sociedad panameña, sino que tiene que haber políticas públicas frente a esta realidad y por eso nosotros nos hemos unido al clamor popular, principalmente de las familias y de algunos movimientos que han hecho el llamado para que esas mujeres y niñas desaparecidas aparezcan con vida”, enfatizó.

