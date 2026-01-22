Panamá
Policía Nacional dice que sus unidades fueron atacadas en Concepción, se investiga el hecho
- Redacción
- /
- nacion.pa@epasa.com
- /
- @PanamaAmerica
La Policía adelantó que están realizando una investigación interna sobre el suceso que se registró con una familia en Concepción, Juan Díaz.
Noticias Relacionadas
La Policía Nacional asegura que sus unidades fueron atacadas con botellas y objetos contundentes durante la aprehensión de dos adultos y un menor de edad.
Este hecho se registró el pasado domingo, a las 10:00 p. m., en el sector de Concepción, corregimiento de Juan Díaz.
"Durante la aprehensión de dos adultos y un menor de edad, unidades policiales fueron atacadas con botellas y otros objetos contundentes por residentes del lugar, mientras realizaban sus labores, por lo que actuaron conforme a los protocolos y al marco legal vigente", asegura la Policía Nacional en un comunicado.
De acuerdo a la institución, ya ha iniciado una investigación interna que se desarrollará, según ellos, de manera transparente, con la finalidad de esclarecer las denuncias de presuntos abusos y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Vladímir Torres, uno de los involucrados en el hecho y padre del menor, narró en Tvn que las unidades se bajaron de sus vehículos de manera violenta y empujaron a su hijo.
De acuerdo a Torres, cuando increpó a las unidades defendiendo a su hijo, el policía le habría señalado que él se puede llevar a su hijo "porque es menor de edad y hay toque de queda".
#Comunicado pic.twitter.com/gt9YVAxIGg— Policía Nacional (@policiadepanama) January 22, 2026
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.