Policía Nacional dice que sus unidades fueron atacadas en Concepción, se investiga el hecho

La Policía Nacional asegura que sus unidades fueron atacadas con botellas y objetos contundentes durante la aprehensión de dos adultos y un menor de edad.

Este hecho se registró el pasado domingo, a las 10:00 p. m., en el sector de Concepción, corregimiento de Juan Díaz.

"Durante la aprehensión de dos adultos y un menor de edad, unidades policiales fueron atacadas con botellas y otros objetos contundentes por residentes del lugar, mientras realizaban sus labores, por lo que actuaron conforme a los protocolos y al marco legal vigente", asegura la Policía Nacional en un comunicado.

De acuerdo a la institución, ya ha iniciado una investigación interna que se desarrollará, según ellos, de manera transparente, con la finalidad de esclarecer las denuncias de presuntos abusos y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Vladímir Torres, uno de los involucrados en el hecho y padre del menor, narró en Tvn que las unidades se bajaron de sus vehículos de manera violenta y empujaron a su hijo.

De acuerdo a Torres, cuando increpó a las unidades defendiendo a su hijo, el policía le habría señalado que él se puede llevar a su hijo "porque es menor de edad y hay toque de queda".