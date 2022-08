¿Por qué la Defensoría del Pueblo calificó a Héctor Brands como un funcionario hostil?

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, explicó lo que significa ser un funcionario “hostil y entorpecedor”, calificativo que le dio la Defensoría a Héctor Brands, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Leblanc indicó en TVN Noticias que un funcionario “hostil y entorpecedor”, es aquel que no coopera con lo que se le está solicitando, el cual no responde a cuestionamientos y que no brinda acceso a lugares para hacer inspecciones.

El defensor explicó que, no cooperar, se constituye en una violación a los Derechos Humanos, y es esta la forma de llamar la atención del funcionario, defender al ciudadano y hacer valer la autoridad.

La Defensoría es una institución de rango constitucional, moral que no sanciona pecuniariamente, ni con penas, pero es una autoridad de Derechos Humanos, por lo que esta es la forma para que los funcionarios respeten, tanto esos derechos, como a la misma entidad, agregó Leblanc González

De forma puntual, el funcionario dijo que todo el tema ha surgido de una queja realizada durante el mes de agosto de 2021, en la que, como todo trámite se admite y se extiende un primer oficio, dos meses después otro, y otros dos meses uno más con dos visitas y nunca se obtuvo respuesta.

Ocho funcionarios han sido calificados como hostiles y entorpecedores, entre esos algunos jueces de paz.

De acuerdo con la entidad, Brands mantenía una actitud de negación de información, vulnerando no solo sus funciones legales y constitucionales, sino que implica afectación de derechos y garantías fundamentales de las personas que acuden a la institución.

La tarde de ayer, Brands se reunió con el Defensor del Pueblo para aclarar las diferencias surgidas.

En otro tema, el funcionario también se refirió al caso de la Policía Nacional (PN), entidad de la cual constantemente se reciben quejas por abuso de autoridad.

Ante esto, destacó que hace poco, como entidad de seguridad aceptaron una serie de recomendaciones, lo que da muy buenas luces en temas raciales.