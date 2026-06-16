Presentan denuncia penal contra exdirector de Seguridad Penitenciaria

Una denuncia penal fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación en contra del comisionado Luis García, exdirector de Seguridad Penitenciaria por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La acción legal guarda relación con actuaciones que, según el documento presentado, habrían ocurrido el pasado 1 de junio de 2026 durante el motín y posterior fuga de 195 reos del Centro Penitenciario La Joyita.

Responsabilidad de mando bajo la lupa judicial

Al momento en que se registraron los hechos violentos en el complejo carcelario ubicado en Panamá Este, el comisionado García se desempeñaba como la máxima autoridad de seguridad de dicha instalación. Posteriormente fue destituido de cargo.

El caso fue presentado ante las autoridades competentes, que deberán evaluar los elementos aportados para determinar los pasos a seguir dentro de la investigación.

Hasta el momento, los estamentos de seguridad no han informado si el comisionado Luis García ya compareció ante el Ministerio Público o si ha procedido a la designación de un equipo de defensa técnica para hacer frente a los señalamientos en su contra.