Procurador González exige informe a ministro Valderrama

El procurador de la Administración, Rigoberto González solicitó al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, remitir un informe explicativo, luego de que circulará en redes sociales un vídeo donde admitió que violó la ley para ayudar a un grupo de productores.

Esta solicitud hecha por González, se da luego de una denuncia administrativa presentada el pasado 1 de febrero por el abogado Ernesto Cedeño en contra de Valderrama.

El pasado 3 de febrero se le informó al funcionario que tenía cinco (5) días hábiles para presentar dicho informe explicativo.

En la nota enviada por el procurador al ministro, le indica lo siguiente:"En las redes circula un vídeo que revela intimidades del encuentro entre los miembros de la Cadena Agroalimentaria de Arroz y las autoridades, con polémicas expresiones del propio titular del Mida".

Igualmente se transcribe parte de una noticia publicada por Panamá América el pasado 31 de enero de este año, la cual recoge supuestas expresiones manifestadas en dicha reunión .

"Estamos violando la ley para salvarlos a ustedes", dijo textualmente el ministro en un acalorado debate, sin que, hasta el momento, la autoridad haya dado alguna explicación sobre el contexto sobre el cual surgió el tema.

Recientemente, Cedeño señaló que estaba a la espera de que el procurador de la Administración le exigiera rendición de cuentas a Valderrama.

“Estoy esperando que el procurador de la administración le meta el pie en el acelerador en este tema, admita mi denuncia y él exija rendición de cuentas, estoy esperando esa nota, porque yo he ido varías veces a la procuraduría y me dicen que hay un proyecto en el que le van a exigir cuentas al ministro del Mida, pero no sé si el procurador de la administración lo va a firmar”, dijo.

Afirmó que González debía admitir su denuncia, ya que es el encargado de vigilar la conducta de los funcionarios públicos.

“Estoy a la espera de eso, primero que el procurador admita la denuncia, que le exija rendición de cuentas y que el ministro responda en su informa”, aseveró.

En cuanto a si pudo haber o no una conducta penal en las declaraciones de Valderrama, el jurista Ernesto Cedeño, se limitó a decir que hay que esperar que responde el funcionario sobre esto, si dijo una mentira a los productores de arroz o ratifica que en verdad violó la ley.

El Procurador de la Administración @ProcuadmonPma le está pidiendo al ministro del MIDA que rinda cuentas sobre lo que dijo de que él, violaba la ley. Ésto en base a una denuncia que presenté. pic.twitter.com/AGhnonHZOB

— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) February 8, 2023

