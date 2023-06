¿Qué pasa en el caso Aderlyn tras condena del sospechoso?

Las investigaciones por la desaparición de la niña de 9 años, Aderlyn Mailenis Llerena Saladaña, siguen su curso a pesar de la condena dictada en contra del único sospechoso por este caso, confirmó la representante legal de la familia, Wyznick Ortega.

¿Qué pasa con el caso de la niña desaparecida en Las Trancas de San Miguelito el 13 de septiembre del 2022?, es la interrogante que surgió luego de conocer que Samuel Hudson de 30 años, fue condenado a 38 años de prisión por los delitos de violación carnal agravada, corrupción de menores agravada y actos libidinosos agravados, hechos ocurridos en el distrito de San Miguelito, en octubre de 2022.

Hudson, es la persona a quien el pasado 9 de junio se le imputó cargos por los delitos de privación de libertad y sustracción de menores en perjuicio de la niña Aderlyn Llerena.

Ortega aclaró que se trata de un acuerdo de pena en tres carpetas distintas al caso de Aderlyn Llerena, que ya cuenta con elementos contundentes. Ortega adelantó que próximamente se tienen previstas nuevas diligencias en el exterior por parte de la Fiscalía a cargo.

La abogada aclara que no existe un cuerpo que permita acreditar posiblemente un delito de homicidio, sin embargo, las investigaciones de este caso continúan bajo la comisión de los delitos de privación y sustracción.

"Dentro de esos delitos hay elementos contundentes de convicción que demuestran, detallan y señalan qué hizo él con Aderlyn", dijo Ortega aclarando que en esta etapa del proceso no puede dar detalles públicos en respeto a la reserva que de la mano del Ministerio Público se ha llevado atinadamente.

Samuel Hudson fue condenado por un caso donde fue sorprendido en flagrancia con la menor de edad, dijo Ortega reafirmando los delitos cometidos por el hombre. "El acto libidinoso tiene que ver con que tocaba a los menores que conviven con él, y en ese círculo estaba su propio hijo, adicional, el delito sexual, que quiere decir que hubo actos con menores de edad y fue sorprendido en flagrancia", aclaró Ortega en el programa matutino Tu Mañana.

Frente a estos delitos, Hudson no tenía más opción y lo más inteligente era acogerse a un acuerdo en la carpetilla que no tienen nada que ver con el caso de Aderlyn Llerena, explicó Ortega. "Esto son 38 años y, en el evento, que nosotros continuamos nuestras investigaciones y podamos acreditar otra cantidad de conducta punitiva, a él le pueden esperar hasta 50 años más", agregó la abogada.

Aderlyn Llerena desapareció el 13 de septiembre y los hechos por los cuales fueron condenados Hudson se registraron en el mes de octubre. "Un mes después de la desaparición de Aderlyn, Hudson presentó una serie de conductas que no eran consistentes porque, en todo, él mismo se coloca en el lugar de los hechos", detalla Ortega.

Tiempo y clima en contra

Cinco meses afectaron la investigación, reitera Ortega. Llovió, el clima fue incesante, existen evidencia de que el clima no paró, adicional a los cambios de fiscales con teorías distintas a la realidad de lo que se está probando en este momento, hizo que se perdiera tiempo en la recabación de los otros elementos contundentes, insistió Ortega.

En estos momentos, la representante legal y el Ministerio Público no pueden imputar un delito de homicidio cuando no se tiene un cuerpo. "Si nos la queremos jugar, lo que puede resultar es una inocencia o no culpable, porque estaríamos incursionando en una jurisprudencia en que los hechos demuestran que, sin no existe un cuerpo no puedes acreditar el delito de homicidio", explicó.

No obstante, "Si se logra condenar por privación y sustracción, que son los elementos iniciales que llevan a una desaparición, que luego se convierta en muerte, te voy a imputar por homicidio en el tiempo que me tome esperar", sentenció Ortega.

"No podemos ni siquiera mencionar dentro de la etapa que estamos, este delito", afirmó la abogado de la familia de Aderlyn, quien prometió llegar hasta el final en este caso. "La Fiscalía está haciendo todo para llevar esta investigación a buen puerto", concluyó la abogada.

