Rafael Cigarruista niega baratillo en el registro de barcos

El director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista, rompió el silencio tras varios escándalos en su gestión y que empañan o deterioran lo que hasta ahora había sido unos de los temas de orgullo panameño a nivel internacional: el registro panameño de buques o barcos.

Cigarruista respondió un cuestionario a este medio tratando de explicar el porqué de la caída del registro panameño y de las exoneraciones en las tarifas que pagan los barcos al 100%.

Incluso habló de las sanciones de Estados Unidos hacia las empresas mercantes que tienen conexión con Irán y que tienen nexos con barcos de bandera panameña.

Dijo que el problema del registro de naves panameño se centra en que se tiene un modelo de negocio y regulatorio desfasado, además del peso negativo de las listas grises en que está Panamá.

Aún así, Cigarruista no cree que el deterioro del registro panameño se debe a una negligencia en su gestión como lo ven los expertos, empresarios y abogados del sector.

Estas fueron las preguntas que contestó Cigarruista molesto con las publicaciones de escándalos y negociados que enfrenta en general la AMP, a cargo de Noriel Araúz.

¿Por qué decidió bajar a cero las tasas que se cobran a los barcos que asumen la bandera panameña?

R. Los descuentos, e incentivos que se aplican a las naves que ingresan a la bandera panameña, están tipificados dentro de la ley 57 de agosto de 2008, en específico en los artículos, 149, 150, y 151.

Importante de recalcar que estos descuentos no van únicamente dirigidos a las naves de nueva construcción, de hecho, el registro compite con proveedores de servicio que captan naves de nueva construcción, y naves existentes.

Con respecto a las naves de nueva construcción, dentro del campo marítimo son el atractivo para cualquier registro de abanderamiento de buques, toda vez que por su reciente construcción, representan menos riesgos en la navegación, que exista un cumplimiento con toda la normativa nacional e internacional en temas de seguridad y prevención de la contaminación, se espera que la permanencia de ellas en el registro sea extensa.

¿Se hizo algún estudio?

R. Todas las decisiones que se toman en la Administración se basan en un análisis científico donde se toma en consideración las estadísticas de la flota mundial, necesidades del mercado, modelo de negocios de otros registros, inclusión de nuevas normativas y por supuesto el comportamiento de la flota panameña. Adicional, se revisaron los estudios realizados por administraciones pasadas.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¿A qué se debe la caída del registro panameño?

R. El negocio del registro de naves es muy dinámico y como en todos los mercados se necesita hacer una revisión al modelo de negocios y las estrategias con las cuales se compite internacionalmente, estas revisiones deben hacerse con una frecuencia, acá no se revisa el marco regulatorio desde 2008, y en torno a ello es precisamente donde hemos enfocado nuestra gestión en el cambio y adecuación de modelo de negocio. Al iniciar la Administración y luego de realizar un análisis de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas, nos planteamos que la ruta a seguir respondería a 4 pilares estratégicos que son la atención al cliente (mejor servicio), el cumplimiento internacional, la tecnología e innovación, y la reingeniería de los procesos.Atendiendo a esto, hemos podido disminuir la fuga de clientes y la pérdida de mercado. Es necesario que se comprenda que el Registro panameño compite por clientes a nivel mundial, y que esta competencia es fuerte. Los 2 registros que tenemos más cerca en cantidad de TRBs son empresas privadas / corporaciones, con una operación muy distinta a la nuestra y que puede resultar bastante atractiva a los armadores.



¿Cuánto se dejará de recaudar Panamá por estos descuentos?

R. Aquí hay varios temas a considerar, lo primero es que una nave no inicia relaciones con una bandera con la idea de permanecer con ese registro entre 1 a 3 años, sino que es una relación a largo plazo, por lo cual que se le incentive al inicio de esta relación, no representa una pérdida en los ingresos. No se habla de falta de recaudación, sino de ganancia en tonelaje inscrito en volumen y en permanencia, toda vez que el incentivo que se otorga a una nave durante el abanderamiento es la entrada principal para ganar una nave y luego de esto la misma se mantendrá pagando los impuestos y tasas anuales que corresponden finalizado el periodo del descuento otorgado. El secreto está en captar, y retener, de tal forma que el esquema de precios juega un papel predominante en los análisis financieros de los armadores, y de nuestro registro.

¿A qué porcentaje de barcos registrados alcanza este descuento? ¿Se afirma que es un 30%?

R. Durante el 2022 al registro panameño ingresaron 1,245 naves, de las cuales 313 eran de nueva construcción, lo que representa el 25% de abanderadas en el anterior periodo.

¿Qué opinión tiene usted de las sanciones de Estados Unidos contra barcos vinculados al trasiego de petróleo iraní? Tomando en cuenta que ya se nombra a barcos con bandera panameña.

R. En primer lugar, deseamos señalar que la AMP funge como ente rector para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), a los lineamientos establecidos por la Organización Marítima Internacional y las Naciones Unidas, y otras leyes y reglamentos internacionales vigentes. El Registro Mercante de Naves en cumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro parte de la Organización de las Naciones Unidas acata las medidas que sobre diversos temas que emite este Organismo ya sea a través de Resoluciones del Consejo de Seguridad o los principios de Derecho Internacional que buscan salvaguardar la seguridad internacional, evitar la ejecución de actos que afecten a la Marina Mercante, los intereses nacionales y los de la comunidad internacional; al mismo tiempo como Estado de Pabellón cumple los Convenios Internacionales, incluidos aquellos relacionados a códigos o lineamientos sobre seguridad marítima, prevención de la contaminación y protección marítima de sus naves. El Gobierno de Panamá mantiene una estrecha colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, y por medio de la comunicación directa con el Departamento de Estado, con respecto al Registro de Buques y otros asuntos de seguridad de importancia compartida.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!